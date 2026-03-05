5 de marzo de 2026 Inicio
Conocé Salta 2026: el pueblo que pudo ser la capital provincial y tiene muchos atractivos

Este rincón histórico de los Valles Calchaquíes combina patrimonio colonial, naturaleza protegida y tradiciones que se mantienen vivas desde tiempos de la resistencia indígena.

San Carlos compitió por ser la capital provincial

San Carlos compitió por ser la capital provincial, pero perdió por un solo voto contra la Ciudad de Salta.

San Carlos
  • San Carlos es uno de los pueblos más antiguos de Salta ubicado a 20 kilómetros al norte de Cafayate.

  • El pueblo resistió la invasión española e impidió la conquista, y estuvo a punto de convertirse en capital de Salta gracias a su ubicación estratégica y la riqueza de sus tierras, perdiendo por un solo voto contra la Ciudad de Salta.

  • Entre sus atractivos destacan la Iglesia San Carlos Borromeo declarada Monumento Histórico Nacional con elementos europeos, el Parque Nacional Los Cardones con flora y fauna autóctona, y el Paseo Histórico "Calle San Martín" que permite conocer la historia del pueblo.

  • San Carlos mantiene sus costumbres, calles históricas y sitios arqueológicos.

San Carlos es uno de los pueblos más antiguos y lindos de Salta, ubicado en medio de las increíbles montañas de los Valles Calchaquíes, perfecto para visitar en una próxima escapada. Este lugar resistió a la invasión española e impidió la conquista, consolidándose como un punto estratégico en la región. Declarado como Lugar Histórico Nacional en 1975 y también conocido como "La Villa de los 5 Nombres", este destino poco conocido por los turistas espera a los viajeros para conectar con su historia y su increíble propuesta turística a través de la famosa Ruta 40.

Una de sus historias más conocidas es la de que pudo haber sido la capital de Salta. Gracias a su ubicación estratégica y a la riqueza de sus tierras, San Carlos compitió por ser la capital provincial, pero perdió por un solo voto contra la Ciudad de Salta. Este dato histórico suma un atractivo especial a un destino que mantiene sus costumbres, sus calles históricas y los sitios arqueológicos que hacen aún más mágico este lugar.

San Carlos se caracteriza por tener un clima seco y templado en la parte baja del valle, y frío en las sierras y las áreas elevadas, formando parte del circuito turístico de la Ruta Nacional 40 como localidad cabecera del departamento San Carlos.

La oferta turística de San Carlos cuenta con varias opciones para concretar durante la visita. Los turistas pueden recorrer la Iglesia San Carlos Borromeo declarada Monumento Histórico Nacional donde encontrarán algunos elementos europeos en su construcción, pasear por el Parque Nacional Los Cardones que cuenta con gran variedad de flora de raíces andinas y chaqueñas junto a fauna autóctona, y realizar una parada obligatoria en el Paseo Histórico "Calle San Martín" que permite conocer más sobre la historia del pueblo. Por último, el 4 de noviembre se celebra la Fiesta Patronal cuando los pobladores llevan en andas por las calles a su santo patrono San Carlos de Borromeo.

San Carlos Salta

Dónde queda San Carlos, Salta

San Carlos es la localidad cabecera del departamento San Carlos en la provincia de Salta, Argentina. Este pueblo histórico de los Valles Calchaquíes se encuentra a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Cafayate, sobre la Ruta Nacional 40. Su ubicación en medio de las increíbles montañas de los Valles Calchaquíes le otorga un carácter especial.

Las áreas más antiguas del pueblo fueron declaradas Lugar Histórico Nacional en 1975 por Decreto 370 del Poder Ejecutivo de la Nación, reconociendo su valor patrimonial e histórico como uno de los pueblos más antiguos de Salta.

Qué puedo hacer en San Carlos, Salta

Las experiencias disponibles en este pueblo histórico salteño combinan patrimonio, naturaleza y tradiciones:

  • Visitar la Iglesia San Carlos Borromeo declarada Monumento Histórico Nacional con elementos europeos en su construcción
  • Recorrer el Parque Nacional Los Cardones que cuenta con gran variedad de flora de raíces andinas y chaqueñas junto a fauna autóctona
  • Caminar por el Paseo Histórico "Calle San Martín" para conocer más sobre la historia del pueblo y sus calles históricas
  • Conocer los sitios arqueológicos que hacen aún más mágico este lugar
  • Participar de festivales y ferias como la Fiesta del Barro Calchaquí y el Festival Artesanal de los Valles
  • Celebrar la Fiesta Patronal el 4 de noviembre cuando los pobladores llevan en andas a San Carlos de Borromeo por las calles
  • Visitar la Cascada de Celia situada a 3 kilómetros al norte, caída de agua artificial en el Canal de los Sauces rodeada de álamos
San Carlos Salta

Cómo llegar a San Carlos, Salta

Para llegar a San Carlos se debe tomar la famosa Ruta Nacional 40 que conecta diferentes puntos de la provincia de Salta. El pueblo se encuentra a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Cafayate, lo que hace más fácil el acceso en auto desde este centro turístico importante de la región. La ruta acompaña el curso del río Calchaquí en varios tramos, ofreciendo vistas espectaculares durante el trayecto hacia este destino que mantiene viva su identidad.

