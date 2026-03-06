La escapada cerca de Buenos Aires para pasear por la costanera o por una isla

A poco más de una hora de la Ciudad, este destino ribereño ofrece un renovado paseo frente al río y la posibilidad de cruzar a un entorno selvático único donde refugiarse de los días de calor que quedan.

Con el comienzo de marzo y la vuelta a clases, la temporada de vacaciones se terminó para muchos. Sin embargo, los fines de semana y los próximos feriados son la oportunidad perfecta para una escapada cerca de la Ciudad de la Buenos Aires .

Para quienes buscan ir y volver en el día, Zárate puede ser una gran opción para cambiar de aire. Conocida históricamente como la "Cuna del Tango" y por su perfil industrial, esta ciudad supo transformar su relación con el río Paraná, ofreciendo hoy uno de los espacios públicos más disfrutables de la provincia.

Este destino bonaerense, ubicado a poco más de una hora de CABA , es el lugar ideal para quienes buscan un entorno para descansar, disfrutar del sonido de la naturaleza y contemplar el atardecer sobre el agua. Zárate se consolida como un destino de cercanía perfecto para un paseo al aire libre.

Zárate se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná de las Palmas . Está situada a unos 90 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , limitando con los partidos de Campana, Exaltación de la Cruz y Baradero.

Su ubicación geográfica es clave, ya que constituye la puerta de entrada a la región mesopotámica argentina, conectando la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos a través del complejo Zárate-Brazo Largo.

Qué puedo hacer en Zárate

El plan principal comienza en su Costanera sur, un espacio que se extiende por varios kilómetros. Los visitantes pueden disfrutar de amplias veredas para caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse a tomar mate con una vista privilegiada del río.

El área cuenta con juegos para chicos, sectores de pesca y un anfiteatro donde suelen realizarse espectáculos gratuitos. El punto más turístico es, sin dudas, el Puente General Bartolomé Mitre.

Está la opción de cruzar hacia la Isla Botija, donde hay campings y espacios verdes para pasar el día, hacer un asado o incluso alquilar kayak. En este lugar, el ruido de la ciudad desaparece y es reemplazado por el sonido de las aves y el correr del agua, ideal para los amantes del avistaje de fauna y la fotografía de naturaleza.

Finalmente, el centro de la ciudad ofrece un recorrido histórico que vale la pena conocer. La Plaza Mitre y el Museo Quinta Jovita son paradas obligatorias para entender el pasado señorial y tanguero de Zárate. Por la noche, la oferta gastronómica en la zona del bajo se multiplica con cervecerías artesanales, restaurantes de río y parrillas que ofrecen desde pescados frescos hasta cortes de carne tradicionales.

Cómo llegar a Zárate

Llegar a Zárate desde la Ciudad de Buenos Aires en auto es sumamente sencillo y rápido. El trayecto se realiza íntegramente por autopista, tomando la Ruta Nacional 9 (Panamericana) ramal Campana. Una vez que se pasa la ciudad de Campana, solo restan unos 10 kilómetros hasta encontrar el acceso principal a Zárate por la Av. Lavalle, que conduce directamente al centro y a la zona de la costanera.

Para quienes prefieren el transporte público, las opciones son variadas. La más frecuente es el colectivo de la línea 194 (Plus 194), que sale desde Once y Plaza Italia con servicios comunes y expresos que llegan a la terminal de la localidad.