Un experto en psicología reveló el significado oculto de que una persona llegue siempre tarde

Un psicólogo explicó la relación entre la impuntualidad y la infancia. El entorno familiar puede marcar el desarrollo de la percepción temporal.

Por
Su explicación llamó la atención por conectar lo cotidiano con el impacto del estrés infantil en el desarrollo cerebral.

Llegar tarde de manera constante puede parecer una simple costumbre o el resultado de imprevistos, pero detrás de este hábito puede haber un trasfondo mucho más profundo. Así lo explicó un reconocido especialista en psicología, que sorprendió al señalar una causa relacionada con la percepción del tiempo y con experiencias de la infancia.

Aunque muchas personas justifican sus demoras por el tráfico, la acumulación de tareas o la falta de organización, la ciencia encontró vínculos entre este comportamiento y ciertos patrones emocionales. Comprender ese origen no solo ayuda a entender mejor la mente humana, sino también a reflexionar sobre la manera en que los primeros años de vida influyen en la adultez.

Durante una charla en un pódcast, el experto ofreció una interpretación muy particular y dio a conocer que la puntualidad, o la falta de ella, puede estar relacionada con un diagnóstico frecuente en la actualidad. Su explicación llamó la atención por conectar lo cotidiano con el impacto del estrés infantil en el desarrollo cerebral.

horóscopo impuntual

Qué dijo Gabor Maté sobre el significado de que alguien siempre llegue tarde

El psicólogo y escritor húngaro-canadiense Gabor Maté fue invitado al pódcast de Hasan Minhaj, donde el conductor le preguntó en tono de broma por qué siempre llegaba tarde. Lejos de dar una respuesta ligera, Maté explicó que este comportamiento puede estar vinculado al trastorno por déficit de atención (TDAH). Según detalló, las personas con esta condición tienen dificultades para percibir el paso del tiempo, lo que influye en su capacidad para organizarse.

El especialista puso como ejemplo que, para alguien con TDAH, tener que estar en un sitio a las 8:00 puede no generar sensación de urgencia incluso cuando son las 7:55, porque su percepción del tiempo no se desarrolló de manera adecuada en la infancia. En su libro “Mentes dispersas”, Maté desarrolla esta idea y sostiene que este trastorno está relacionado con experiencias traumáticas tempranas, como crecer en hogares marcados por el estrés de los padres.

harvard
Los beneficios de las personas que son impuntuales.

De acuerdo con su explicación, los bebés son muy sensibles al entorno en el que crecen. Cuando los padres atraviesan altos niveles de tensión, esa carga emocional impacta en el desarrollo de los circuitos cerebrales del niño, lo que puede generar dificultades en la maduración del sentido del tiempo. Por eso, Maté señala que el TDAH no es una condición hereditaria, sino una respuesta al entorno estresado en el que se forma la infancia.

Durante la entrevista, el psicólogo incluso señaló que era probable que Minhaj hubiera crecido en un hogar con padres bajo presión constante. El conductor, sorprendido, confirmó esa suposición. Para Maté, esa es la razón por la cual algunas personas desconectan de su entorno y desarrollan problemas relacionados con la organización y la puntualidad.

A lo largo de su carrera, Gabor Maté se especializó en el estudio del trauma y las adicciones. Sus libros, entre los que destacan “Cuando el cuerpo dice no” y “El mito de la normalidad”, abordan cómo las experiencias tempranas influyen en la salud física y mental. Su enfoque, definido como “compasivo”, busca comprender al individuo más allá del diagnóstico y conectar sus dificultades con el contexto en el que creció.

