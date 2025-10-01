1 de octubre de 2025 Inicio
Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Detrás de este gesto cotidiano pueden esconderse emociones complejas, desde la necesidad de validación hasta intentos de procesar experiencias dolorosas.

Las relaciones personales dejan huellas que, en muchos casos, se reflejan en la manera en que las personas hablan de quienes formaron parte de su vida. Uno de los comportamientos más frecuentes tras una ruptura es referirse de manera negativa al ex, un hábito que despierta interés en la psicología por lo que puede revelar.

El fenómeno también genera debate en el ámbito social y cultural, ya que hablar de un ex suele convertirse en tema de conversación en grupos de amigos, medios y redes. Entender qué hay detrás de este comportamiento resulta clave para comprender cómo enfrentamos el cierre de etapas y la construcción de nuevas relaciones.

Qué significa hablar mal de tu ex según la psicología

Varón hablando

En una emisión del canal de YouTube de La Mesa Caliente, la psicóloga Jennifer Flórez analizó la importancia de revisar tanto el motivo como el tono de ciertos comentarios. Según explicó, mantener viva la narración de un conflicto no favorece la recuperación emocional.

La especialista señaló que traer constantemente a la memoria a la expareja reactiva recuerdos y sentimientos: “cuando yo hablo desde el ‘me hizo’, estoy hablando desde una herida. Desde su mirada, cambiar la perspectiva hacia el aprendizaje (lo que en el programa se llamó “un maestro de amor”) resulta más saludable que centrar el discurso en el insulto.

Para Flórez, la diferencia radica en reconocer el dolor sin convertirlo en rencor. Por eso sugiere ir a la raíz del problema y trabajar directamente sobre esa herida emocional: “lo que hay que trabajar es ese dolor”.

