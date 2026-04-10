10 de abril de 2026 Inicio
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Un experto en longevidad habló sobre la hinchazón después de comer y contó su efecto: ¿es sobrepeso?

El especialista explica por qué ocurre, cuáles son sus principales causas y qué hábitos pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la digestión.

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Un experto en longevidad habló sobre la hinchazón después de comer y contó su efecto.

Un experto en longevidad habló sobre la hinchazón después de comer y contó su efecto.

  • La hinchazón abdominal después de comer es un fenómeno frecuente y no siempre indica aumento de peso.
  • Diego Suárez explica que muchas veces se trata de inflamación y no de grasa corporal.
  • La grasa no cambia a lo largo del día, pero la inflamación sí puede variar según la alimentación y el estado digestivo.
  • Es común despertarse con el abdomen plano y notar distensión hacia la tarde.

Un experto en longevidad habló sobre la hinchazón después de comer y contó su efecto: sentirse abultado después de digerir es una experiencia más común de lo que parece, ¿es sobrepeso?

Estos hallazgos permiten entender mejor cómo avanza la enfermedad desde sus primeras etapas.
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En este contexto, el experto en longevidad Diego Suárez generó conversación en redes sociales al aclarar una duda frecuente: ¿esa hinchazón es aumento de peso o se trata de otra cosa?

Su video se volvió viral en pocas horas y acumuló miles de interacciones. En los comentarios, muchos usuarios se sintieron identificados y compartieron experiencias similares: “Siempre me pasa”, “A la tarde no me cierra el pantalón”, “Pensé que era aumento de peso” o “Necesito entender qué me hace mal”. Este tipo de respuestas deja en evidencia que la inflamación abdominal es mucho más habitual de lo que se cree y que, en muchos casos, suele interpretarse de forma equivocada.

microbiota

Cómo funciona la hinchazón después de comer según un experto en longevidad

En un video publicado en TikTok, el especialista fue contundente: “Si te levantás con la barriga plana y a la tarde parece que estás embarazada, no estás gorda: estás inflamada”.

Uno de los puntos centrales que plantea Suárez es que existe una gran diferencia entre acumular grasa corporal y experimentar inflamación abdominal. La grasa no aparece ni desaparece en cuestión de horas. Es un proceso progresivo, relacionado con hábitos sostenidos en el tiempo. En cambio, la inflamación puede variar a lo largo del día, dependiendo de factores como la alimentación, el estado del sistema digestivo e incluso el estrés.

El especialista identifica tres causas principales que ayudan a entender este fenómeno:

1. Reacción del intestino a ciertos alimentos

El cuerpo no procesa todos los alimentos de la misma manera. Incluso comidas consideradas saludables pueden generar molestias en algunas personas. Esto puede deberse a intolerancias leves, sensibilidades o simplemente a que el organismo no está tolerando bien determinado alimento.

Entre los alimentos que más suelen generar hinchazón están los ultraprocesados, los lácteos en personas sensibles, el gluten en algunos casos y ciertos vegetales que fermentan con facilidad.

microbiota

2. Desequilibrio en la microbiota intestinal

La microbiota —el conjunto de bacterias que viven en el intestino— cumple un rol clave en la digestión. Cuando está en equilibrio, ayuda a descomponer los alimentos y absorber nutrientes. Pero cuando se altera, puede generar el efecto contrario: más gases, digestiones pesadas y sensación de inflamación.

“Las bacterias que deberían ayudarte a digerir están generando gases”, explica el experto. Factores como el estrés, una dieta pobre en fibra, el consumo excesivo de azúcar o el uso de antibióticos pueden afectar este equilibrio.

3. Digestión lenta

Otro factor importante es la velocidad del proceso digestivo. Cuando la digestión se vuelve más lenta de lo normal, los alimentos permanecen más tiempo en el intestino. Esto favorece la fermentación, lo que produce gases y distensión abdominal. “La comida se queda más tiempo del que debería en tu intestino, fermenta y genera hinchazón”, afirma Suárez.

Si bien la hinchazón ocasional puede ser normal, hay ciertos patrones que conviene observar:

  • Inflamación frecuente después de comer
  • Sensación de pesadez constante
  • Dificultad para identificar qué alimentos generan malestar
  • Cambios notorios en el abdomen a lo largo del día
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