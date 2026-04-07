La mujer que alcanzó los 112 años de vida reveló su secreto para la longevidad: "Mirá hacia adelante y..." Una historia marcada por la resiliencia y el paso del tiempo. Su mirada deja enseñanzas aplicables a distintas etapas. Por + Seguir en







Su experiencia se convierte en una referencia para quienes buscan entender cómo enfrentar el paso de los años. UGC

Una mujer británica superó los 110 años y compartió su visión sobre cómo sostener una vida extensa

Sus consejos giran en torno a la actitud frente al pasado, el optimismo y el trato con los demás

Celebró su cumpleaños rodeada de afectos en una residencia donde vive desde hace varios años

Su historia personal incluye pérdidas, cambios de vida y una rutina activa incluso en la vejez Una mujer del Reino Unido que alcanzó los 112 años llamó la atención al dar a conocer las ideas que, según su experiencia, la ayudaron a atravesar más de un siglo de vida. Conocida como “tía Marj”, Marjorie Hodnett Aylward compartió sus reflexiones sobre cómo encarar el día a día. Su testimonio se dio en el marco de un nuevo cumpleaños celebrado junto a personas cercanas. A partir de ese momento, sus palabras despertaron interés por su forma de entender la longevidad.

Su caso se ubica dentro de un grupo muy reducido de personas que superan los 100 años, lo que la ubica entre las más longevas de su país. Además de su edad, también genera curiosidad la manera en que mantiene hábitos activos y una mirada positiva. A lo largo de su vida atravesó distintas etapas marcadas por cambios personales y pérdidas importantes. Pese a eso, sostiene una rutina que incluye actividades intelectuales y vínculos cercanos.

En ese sentido, sus declaraciones permiten conocer no solo su presente, sino también la filosofía que aplicó durante décadas. Sus palabras reflejan una postura enfocada en el futuro y en el impacto de las acciones cotidianas. Esa perspectiva, según explicó, fue muy importante para sostenerse a lo largo del tiempo. De esta manera, su experiencia se convierte en una referencia para quienes buscan entender cómo enfrentar el paso de los años.

marjorie hodnett aylward Liverpool Echo Cuál es la explicación de la longevidad de la tía Marj, la mujer que cumplió 112 años De acuerdo con lo que expresó en una entrevista, Aylward considera que el secreto de una vida prolongada está en la actitud frente al tiempo. “Mira hacia adelante con esperanza y no hacia atrás con arrepentimiento”, señaló como una de sus principales ideas. Para ella, enfocarse en lo que viene permite evitar cargas innecesarias del pasado. Esta forma de pensar se convirtió en una guía constante en su vida.

En la misma línea, también destacó la importancia de aprovechar cada momento. “La vida es para vivirla y depende de ti aprovecharla al máximo”, afirmó durante la charla. Su mensaje apunta a asumir un rol activo en las decisiones diarias. Desde su mirada, cada persona tiene la posibilidad de construir su propio recorrido.

marjorie hodnett aylward Jam press Otro aspecto central en su filosofía es el vínculo con los demás. “Creo que debes hacer todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas”, sostuvo. Según explicó, estas ideas funcionan como reglas que orientan su comportamiento. Incluso remarcó que aplicarlas de forma constante reduce las probabilidades de equivocarse. Finalmente, la mujer valoró su presente y la posibilidad de haber llegado a esta edad. “Realmente no esperaba llegar a los 112 años, pero estoy encantada de estar aquí y tengo tanto que celebrar”, expresó. Su cumpleaños fue festejado en la residencia donde vive, rodeada de afecto y actividades que disfruta. Ese entorno también forma parte de su bienestar actual.