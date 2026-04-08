8 de abril de 2026 Inicio
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Un experto en longevidad reveló qué actividad nos hace mejor día a día y reduce el estrés a lo largo de los años

Hábitos simples pueden marcar una diferencia que se puede sostener en el tiempo. El enfoque apunta a la constancia y el equilibrio.

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Es importante tener en cuenta el descanso

Es importante tener en cuenta el descanso, la alimentación y el nivel de actividad.

  • Un especialista en salud integral destaca el rol del ejercicio en el bienestar físico y mental

  • El desarrollo muscular no solo impacta en la fuerza, también influye en el ánimo y el metabolismo

  • Los hábitos diarios, como el descanso y la alimentación, resultan claves para sostener la vitalidad

  • Mantener el cuerpo activo mejora la capacidad de enfrentar el estrés con mayor estabilidad

El cuidado del cuerpo a lo largo del tiempo es uno de los temas más analizados cuando se habla de bienestar y envejecimiento. En ese sentido, el médico y divulgador Patricio Ochoa compartió su visión sobre qué prácticas ayudan a sostener una mejor calidad de vida. Su enfoque pone el foco en hábitos cotidianos que impactan tanto en lo físico como en lo emocional. A partir de su experiencia, plantea una mirada accesible sobre cómo fortalecer el organismo con el paso de los años.

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La postura del especialista busca simplificar el enfoque para abordar esta cuestión. Es así que remarca que el cuerpo responde a rutinas sostenidas en el tiempo más que a cambios bruscos. Además, advierte que el deterioro físico no ocurre de manera aislada, sino que está ligado a decisiones diarias. Esto incluye aspectos como el descanso, la alimentación y el nivel de actividad.

Su planteo también cuestiona ciertas creencias instaladas sobre el envejecimiento. En lugar de atribuir los cambios a factores inevitables, pone el acento en la pérdida de hábitos saludables. Esta perspectiva permite entender el bienestar como un proceso activo. Así, su propuesta invita a revisar conductas para sostener un equilibrio general.

Longevidad ejercicio

Cuál es la actividad que potencia la longevidad según un experto

Según explicó Patricio Ochoa, el ejercicio físico ocupa un lugar central en el cuidado del cuerpo a largo plazo. “Cuanto más hacemos ejercicio, más resilientes nos volvemos ante los problemas de la vida”, afirmó. Para el especialista, el músculo cumple una función clave que va más allá de lo estético. Se trata de un componente que influye directamente en la salud física y emocional.

El experto detalló que, con el paso de los años, la masa muscular tiende a disminuir, aunque este proceso puede ralentizarse con hábitos adecuados. “La clave no está en luchar contra el tiempo, sino en mantener hábitos que sostengan nuestra fuerza”, señaló. Desde su mirada, la pérdida muscular está más vinculada a la falta de movimiento que al envejecimiento en sí. Esta situación se asocia a menor energía, fatiga y desmotivación.

longevidad

Además, explicó que el músculo interviene en múltiples funciones del organismo. Impacta en el estado de ánimo, regula procesos hormonales y contribuye al metabolismo. “El músculo tiene memoria. Si lo trabajaste de joven, te ayudará a recuperarte antes. Pero si lo abandonas por completo, el cuerpo responde con fatiga, desánimo y rigidez”. Por eso, recomienda sostener rutinas que incluyan fuerza, actividad aeróbica y momentos de recuperación.

En ese sentido, también remarcó la importancia del descanso y la alimentación como parte del equilibrio general. “Hemos normalizado vivir agotados y eso reduce nuestra tolerancia al estrés. Cuando cuidamos el cuerpo, cuidamos también la cabeza”, expresó. Para él, moverse, dormir bien y alimentarse de manera adecuada permite enfrentar los desafíos cotidianos con mayor estabilidad. Este enfoque apunta a una constancia posible y a un compromiso sostenido con el bienestar.

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