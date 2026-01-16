Turismo en Salta: el pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna

Entre sus principales atractivos se destacan los paisajes de altura que rodean al pueblo, con montañas, quebradas y amplios valles.

En Salta hay un pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna.

En plena Puna salteña, La Poma se presenta como un destino ideal para quienes buscan paisajes imponentes, silencio y una experiencia profunda de contacto con la naturaleza . Ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar , en el oeste de la provincia de Salta, esta pequeña localidad se encuentra sobre la Ruta Nacional 40 , a unos 200 kilómetros de la capital provincial, y conserva una identidad andina marcada por la historia y las tradiciones locales.

Así es la escapada de campo que podés hacer en Uruguay y a la que es fácil llegar desde Montevideo

Entre sus principales atractivos se destacan los paisajes de altura que rodean al pueblo, con montañas, quebradas y amplios valles que ofrecen escenarios únicos para la fotografía, el trekking y la observación del entorno natural. Muy cerca de La Poma se pueden recorrer tramos del Camino del Inca, declarado Patrimonio de la Humanidad, y visitar sitios arqueológicos que dan cuenta del pasado prehispánico de la región . El río Calchaquí , que nace en esta zona, aporta un contraste verde al paisaje árido característico de la Puna.

La propuesta turística se completa con experiencias vinculadas a la cultura local y la vida comunitaria . La Poma invita a conocer su iglesia, sus celebraciones tradicionales y la producción artesanal, además de disfrutar de una gastronomía regional basada en productos andinos. Lejos de los grandes centros turísticos, este pueblo salteño ofrece una alternativa auténtica para quienes desean descubrir el norte argentino desde una mirada tranquila, cultural y natural.

La Poma se encuentra en la provincia de Salta, específicamente en los Valles Calchaquíes , a unos 194 km de la capital salteña, accesible por la Ruta Provincial 33 y la mítica Ruta 40, destacando por sus paisajes, volcanes y atractivos geológicos como el Puente del Diablo.

La Poma ofrece una amplia variedad de actividades y experiencias que combinan cultura, naturaleza y aventura: se destacan celebraciones tradicionales como la Fiesta Patronal de Santa Bárbara , que se realiza el cuarto domingo de noviembre, el Festival de la Trucha en enero (que este año fue el día 3) y el Festival de la Copla en agosto, en honor a la Pachamama, con la participación de copleros de toda la provincia y la figura emblemática de Eulogia Tapia, inspiradora de la zamba “La Pomeña”.

A esto se suman atractivos culturales y arqueológicos como los Graneros de La Poma, parte del Qhapaq Ñan y Patrimonio de la Humanidad, experiencias gastronómicas centradas en la trucha, la chanfaina criolla y los productos andinos, y propuestas de turismo activo como el ascenso al Volcán Los Gemelos, el trekking de altura, la visita al Puente del Diablo y sus cavernas, el montañismo en los Nevados de Acay, Santa Bárbara y San Miguel, el mountain bike y las travesías 4×4 por la Ruta Nacional 40 y el Abra del Acay.

Además se destaca el contacto con paisajes únicos como el Monumento Natural Abra del Acay, el nacimiento del río Calchaquí y las impactantes Salinas Grandes, uno de los salares más emblemáticos del país.

Cómo llegar a La Poma

Para llegar a La Poma en auto desde Salta capital, la ruta recomendada es a través de la Cuesta del Obispo por la Ruta Provincial 33. El viaje cubre aproximadamente 195 km y toma alrededor de 4 horas.

Para llegar desde Salta Capital en colectivo, hay que tomar un servicio de la Empresa Ale desde la Terminal de Salta; el viaje es diario (excepto domingos) y atraviesa la Ruta 68, Cuesta del Obispo y Ruta 40, siendo un trayecto largo que dura unas 4-5 horas, con tramos de ripio.

Para llegar desde Buenos Aires en avión, se debe volar a Salta, ya que no hay vuelos directos a La Poma, y desde allí alquilar un auto o tomar un servicio de transporte para recorrer los últimos 100-110 km por la RN 40 hasta el destino en los Valles Calchaquíes.