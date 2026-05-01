Es un pueblo con una belleza natural imponente, está en Salta y es perfecto para conocer en otoño 2026 A casi 2.870 metros de altitud y rodeado de quebradas, valles profundos y cerros imponentes, este rincón de la Puna salteña preserva sus raíces indígenas, su arquitectura de adobe y un ritmo de vida más pausado. Por + Seguir en







La temporada ideal para conocerlo va de marzo a junio, cuando hay menos lluvias. Turismo en Argentina

Iruya es una pequeña localidad salteña de 1.500 habitantes ubicada a casi 2.870 metros de altura en la Quebrada de Humahuaca.





Su aislamiento geográfico le permitió conservar tradiciones indígenas ancestrales que se expresan en la vestimenta, la música y una gastronomía típica con platos como el locro, el tamal y la humita.





La mejor época para visitarlo es entre marzo y junio, ya que durante el verano el riesgo de inundaciones puede dejar la localidad incomunicada.





Entre sus principales atractivos se destacan el Mirador del Cóndor, el Mirador de la Cruz, las iglesias coloniales, el río que atraviesa el pueblo y el trekking hacia la localidad de San Isidro. Iruya es uno de esos lugares que generan impresión a primera vista. Enclavado en la ladera de la montaña como si desafiara la gravedad, este pequeño pueblo salteño de apenas 1.500 habitantes mezcla una geografía extraordinaria con una herencia cultural que permanece prácticamente intacta. Sus casas de adobe, sus calles de piedra y la calidez de sus vecinos son aspectos muy elogiados por sus visitantes.

Ubicado dentro de la Quebrada de Humahuaca y a 320 kilómetros al norte de la capital provincial, Iruya conserva las costumbres y tradiciones de sus habitantes de origen indígena, visibles en cada detalle de la vida cotidiana. El río que lleva el mismo nombre del pueblo serpentea entre las construcciones generando un ambiente sereno que, sumado al paisaje de valles verdes y picos imponentes, lo convierte en uno de los destinos más singulares del noroeste argentino.

La temporada ideal para conocerlo va de marzo a junio, cuando hay menos lluvias y los caminos están despejados. Durante esos meses, los visitantes pueden recorrer sus senderos, visitar sus iglesias coloniales, asomarse a miradores con vistas panorámicas y animarse a un trekking hasta la localidad vecina de San Isidro, entre muchas otras experiencias que ofrece este paraje de altura.

Iruya Turismo en Argentina

Dónde queda Iruya Iruya se encuentra en la provincia de Salta, dentro de la región de los Valles Calchaquíes, en plena Quebrada de Humahuaca. A pesar de pertenecer administrativamente a Salta, el acceso al pueblo se realiza únicamente desde la provincia de Jujuy. La localidad está a unos 320 kilómetros al norte de la ciudad de Salta y se sitúa a una altura de entre 2.780 y 2.870 metros sobre el nivel del mar. Por su valor histórico y cultural, fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1995.

Qué puedo hacer en Iruya La propuesta del pueblo mezcla aventura, cultura ancestral, naturaleza de altura y gastronomía tradicional en un entorno que prácticamente no cambió en décadas: Recorrer las calles empedradas del casco histórico y detenerse a observar la arquitectura colonial que le da al pueblo su carácter único y su atmósfera de otra época.

Visitar la Iglesia San Isidro Labrador, uno de los principales referentes del patrimonio colonial de la localidad.

Conocer la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque, otro templo de valor histórico y espiritual dentro del pueblo.

Subir al Mirador del Cóndor para contemplar una vista privilegiada del pueblo y su entorno montañoso desde las alturas.

Caminar por los senderos que bordean quebradas y valles profundos, revelando paisajes que cambian de color según la hora del día.

Bajar hasta el río Iruya, que atraviesa el pueblo creando una atmósfera tranquila y propicia para el descanso.

Realizar el trekking desde Iruya hasta la localidad de San Isidro, una travesía desafiante para los amantes del senderismo de altura.

Visitar comunidades indígenas vecinas para conocer de cerca sus costumbres, vestimenta y expresiones musicales.

Probar la gastronomía local con platos típicos como el locro, el tamal y la humita, preparados con recetas que se transmiten de generación en generación. Iruya Gustavo Arias Cómo llegar a Iruya Iruya tiene un único acceso posible, que se realiza desde la provincia de Jujuy por la Ruta Nacional 9, a 26 kilómetros. En auto desde Salta, el viaje demora aproximadamente dos horas por un camino de montaña irregular que exige manejo con precaución. Desde Buenos Aires, la distancia es de 1.717 kilómetros y el trayecto por la RN34 a través de la Quebrada de Humahuaca toma alrededor de 21 horas. Quienes prefieran el transporte público pueden tomar servicios desde Humahuaca, Purmamarca o Tilcara, con un recorrido que insume cerca de cinco horas y media hasta llegar al pueblo.