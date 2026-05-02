Cómo subir al Obelisco para ver la Ciudad de Buenos Aires desde la altura: cuánto sale y dónde reservar

Esta increíble experiencia ofrece una perspectiva de 360 grados de la Ciudad, incluyendo la Avenida 9 de Julio y las cúpulas del Teatro Colón.

El mirador del Obelisco ofrece una vista única de la 9 de Julio y las cúpulas de las Ciudad.

Una propuesta única se sumó en el último año a la variada oferta de actividades para hacer en la Ciudad de Buenos Aires : la posibilidad de subir al Obelisco y ver las calles porteñas desde otra perspectiva.

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Según diversos rankings internacionales de turismo 2025, la capital argentina continúa posicionándose en el "top 10" de las ciudades más lindas del mundo gracias a su arquitectura europea, su vibrante vida nocturna y su inigualable oferta cultural . La perspectiva desde sus calles es maravillosa, pero es desde las alturas donde se termina de comprender la magnitud de esta gran ciudad que nunca duerme.

El Obelisco fue construido en 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad. Obra del arquitecto Alberto Prebisch , esta estructura de hormigón posee una altura total de 67,5 metros y se levanta sobre la Plaza de la República, en el lugar donde se izó por primera vez la bandera nacional en Buenos Aires.

La IA recreó la versión más divertida y festiva posible de este ícono de la Ciudad de Buenos Aires.

Es el símbolo máximo de la identidad porteña y una pieza fundamental del paisaje urbano, sirviendo como punto de encuentro para hitos históricos, deportivos y sociales. La apertura a su mirador revela un misterio que hasta hace poco era desconocido.

Cómo subir al Obelisco

El recorrido hacia la punta del Obelisco arranca con un breve repaso histórico que pone en contexto la velocidad récord de su construcción realizada por 157 trabajadores en solo 31 días. Tras la introducción, los visitantes utilizan el nuevo ascensor para dirigirse a la parte superior.

mirador Obelisco

Esta actualización reemplazó los viejos 206 peldaños de la escalera marinera, permitiendo que el público general acceda a la cúpula sin inconvenientes. Para asegurar tu lugar en esta experiencia, es indispensable realizar una reserva previa online en el sitio oficial "Mirador Obelisco", ya que la demanda es altísima y los cupos se agotan con mucha rapidez.

Qué se puede ver desde la altura del Obelisco

Una vez arriba, cuatro ventanas orientadas hacia los puntos cardinales revelan el pulso de la metrópoli en 360 grados. Desde esa altura privilegiada, podés observar:

La Avenida 9 de Julio: el asfalto parece un río interminable que atraviesa la ciudad, resaltando la inmensidad de una de las avenidas más anchas del mundo.

el asfalto parece un río interminable que atraviesa la ciudad, resaltando la inmensidad de una de las avenidas más anchas del mundo. Calle Corrientes: la intersección con el Obelisco muestra el epicentro de la movida teatral porteña y el brillo de sus marquesinas.

la intersección con el Obelisco muestra el epicentro de la movida teatral porteña y el brillo de sus marquesinas. Cúpulas históricas: el diseño arquitectónico de los edificios antiguos del centro —como el del Teatro Colón o el Congreso— resalta desde el aire con detalles imposibles de ver a nivel del suelo.

el diseño arquitectónico de los edificios antiguos del centro —como el del Teatro Colón o el Congreso— resalta desde el aire con detalles imposibles de ver a nivel del suelo. Caos y luces: el movimiento incesante de colectivos y peatones a más de 65 metros de profundidad crea una coreografía visual única, especialmente fascinante al caer el sol.

Cuánto sale subir al Obelisco en Buenos Aires

ascensor Obelisco

El acceso al mirador cuenta con tarifas diferenciadas según el lugar de residencia del visitante y se organiza en turnos que cubren todo el día:

Residentes argentinos: $18.000 (presentando acreditación).

$18.000 (presentando acreditación). Visitantes extranjeros: $36.000.

La amplia oferta de horarios permite elegir la atmósfera preferida para la visita. Los turnos duran 15 minutos y van desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas: