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El Encargado: dónde está y cómo es el lujoso edificio donde transcurre la serie de Guillermo Francella

Después del adelanto y estreno de la cuarta temporada, el inmueble donde transcurre la vida de Eliseo se volvió un lugar turístico en la zona norte de la Ciudad.

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.

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Ante el adelanto de la nueva temporada de El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella, los seguidores pusieron otra vez la atención en el edificio donde se grabó la serie, que ya está disponible en Disney+.

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.
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Los productores de la ficción, Mariano Cohn y Gastón Duprat, no recurrieron a un set de grabación sino que eligieron una locación real, en la Ciudad, para las escenas de la vida de Eliseo.

El inmueble está ubicado en Arribeños al 1.7600, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Belgrano, donde el valor por metro cuadrado es de US$3000.

Se trata de una construcción de hormigón con un diseño moderno, con amplios balcones y ventanales, todo vidriado, lo que le brinda una luz natural hace ideal para el rodaje cuando el encargado recibe a los propietarios y vecinos.

El contraste de la vivienda de Eliseo, en El Encargado

La mayor parte de la serie El Encargado transcurre en la terraza, donde Eliseo tiene una vivienda particular, una pequeña pieza que hace las veces de unidad habitacional. Este es uno de los espacios que fue más intervenidos para la ficción. Resaltaron la diferencia entre la opulencia de los pisos de los propietarios con la sencillez, aunque "poderoso" encargado.

El éxito de la producción de Disney+ disparó un fenómeno de "turismo de serie" por el que los fines de semanas muchos fanáticos de Guillermo Francella pasan para sacarse fotos en la puerta. Tanteo que el lugar se volvió un culto para los seguidores de la comedia negra y drama y los que hacer turismo en la Ciudad.

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