2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $2.000.000 a 30 días en mayo 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar resultados en pocas semanas.

Por
Cuál es la inversión que podés recuperar con los Plazos Fijos UVA

Cuál es la inversión que podés recuperar con los Plazos Fijos UVA

  • Invertir $2.000.000 a 30 días permite estimar con anticipación el resultado final.
  • Los intereses dependen de la tasa y del canal utilizado para la operación.
  • Las opciones digitales ofrecen una leve mejora en la rentabilidad.
  • Con inflación más contenida, estas colocaciones buscan mantener el valor del dinero.

Depositar $2.000.000 en un plazo fijo durante abril permite calcular de forma precisa cuánto se obtendrá al finalizar el período. Este instrumento continúa siendo una alternativa elegida por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad en sus decisiones financieras. Especialistas recomiendan realizar la prueba en los simuladores de las página de los diferentes bancos que permiten realizar estos depósitos.

¿Cuánto podés ganar si depositás $1.750.000 a 30 días en mayo de 2026?.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

El contexto actual muestra una desaceleración en el ritmo de inflación y tasas que se mantienen en niveles relativamente estables. En este escenario, los depósitos a corto plazo se ubican como una herramienta útil para administrar el ahorro sin asumir riesgos altos. Las condiciones pueden cambiar según el canal elegido para realizar la inversión, lo que impacta directamente en los intereses generados y en el monto total que se percibe al vencimiento.

Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Cuánto ganas por depositar $2.000.000 en un plazo fijo según el banco

Si se colocan $2.000.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $8.424,66. De este modo, el total al finalizar el plazo es de $508.424,66. En cambio, al realizar la operación a través de canales electrónicos, las tasas son ligeramente superiores. Con una TNA del 21,00% y una TEA del 23,15%, los intereses ascienden a $8.630,14, lo que aumenta el monto final a $208.630.000,14.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son más bajos y permiten ofrecer mejores rendimientos.

plazo fijo

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

A fines de abril de 2026, los plazos fijos tradicionales en Argentina mantienen una tasa real negativa, lo que significa que sus rendimientos no logran superar la velocidad del aumento de precios.

  • Tasa Mensual: Los bancos están ofreciendo rendimientos que rondan entre el 1,54% y el 1,8% mensual.
  • Inflación de Abril: Se estima que el índice de precios para este mes se ubica entre el 2,6% y el 3,2%.
  • Pérdida de Poder Adquisitivo: Esta brecha genera un rendimiento negativo aproximado del -1,8% mensual, provocando que el ahorrista pierda capital en términos reales.

Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

plazo fijo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El reintegro se acredita automáticamente dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Esta es la promoción de Cuenta DNI en comercios de cercanía que se puede aprovechar en mayo 2026

Promoción destacada con Cuenta DNI para mayo 2026.

Qué día de mayo 2026 podés aprovechar la promoción en la Feria del Libro con Cuenta DNI

La modalidad digital ofrece una ganancia adicional frente a la operación tradicional.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.150.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Aunque no hay mucha diferencia, el canal digital proporciona un retorno más alto.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en abril 2026

que descuentos podes aprovechar en la ultima semana de abril 2026 con cuenta dni

Qué descuentos podés aprovechar en la última semana de abril 2026 con Cuenta DNI

La propuesta permite reforzar el ahorro en compras esenciales.

Así podés tener descuentos en el Mercado Central de La Plata con Cuenta DNI en abril 2026

Rating Cero

La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

El actor murió en el restaurante que estaba por inaugurar.

Murió el actor coreano Park Dong-bin a los 56 años

Se separó Adabel Guerrero.

Se confirmó la separación de Adabel Guerrero tras 17 años de relación

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

últimas noticias

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

ANSES: ¿aumenta el bono para jubilados y pensionados en mayo 2026?

Hace 8 minutos
La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Hace 13 minutos
Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

Hace 14 minutos
El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

Insólito: un hombre llevó el cuerpo de su hermana al banco para retirar sus ahorros

Hace 25 minutos
Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán. 

La banca de Chilavert a Santiago Beltrán: "Argentina encontró el remplazo del Dibu Martínez"

Hace 40 minutos