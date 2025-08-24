24 de agosto de 2025 Inicio
Viajar a Salta: el destino donde los corsos te alegran la vida y las empanadas jugosas te llenan de sabor

Las tradiciones convierten a este rincón salteño en un lugar único para disfrutar todo el año. Qué se puede hacer.

Por
En el norte argentino

En el norte argentino, hay un pueblo que no solo ofrece gastronomía típica, sino también variedad cultural.

La provincia de Salta tiene rincones que combinan fiesta, cultura y naturaleza como pocos lugares en el país. Allí, el verano se vive a pura comparsa, con papel picado, pintura, harina y música que no se detiene hasta el amanecer.

Las playas de este pueblo son prácticamente vírgenes.
Quien visita Rosario de Lerma no solo se encuentra con desfiles llenos de color y alegría, sino también con sabores típicos del norte: las empanadas jugosas y picantitas, servidas en patios familiares o carpas populares, son casi un ritual para locales y turistas.

Además de las celebraciones, la zona guarda una riqueza patrimonial y natural: iglesias con reliquias coloniales, cementerios históricos, paisajes de quebradas y cerros, y festivales que reúnen a artistas de renombre.

el-alfarcito-rosario de lerma

Dónde queda Rosario de Lerma

Rosario de Lerma se ubica a menos de 30 kilómetros de la capital salteña, en medio del Valle de Lerma, un área fértil donde se cultiva tabaco y donde todavía se respira aire de campo. El entorno está rodeado de cerros y quebradas que ofrecen vistas privilegiadas, sobre todo al atardecer, cuando el cielo salteño regala tonos que parecen pintados.

El clima es templado en gran parte del año, aunque en verano el calor se hace sentir. Eso no impide que sea temporada alta, ya que coinciden las celebraciones de carnaval y los corsos más convocantes de la región.

Qué puedo hacer en Rosario de Lerma

Las propuestas son variadas y para todos los gustos. Para los amantes de la historia, hay un cementerio con más de 150 años y tumbas conocidas como “paradas”, un misterio que aún genera curiosidad. También se puede visitar la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que resguarda reliquias cuzqueñas del siglo XVIII.

En verano, el pueblo vibra con los corsos y las carpas, una tradición que mezcla baile, disfraces, papel picado y juegos con agua. Las comparsas y murgas le ponen el color, mientras que la música popular acompaña cada paso.

La gastronomía es otro atractivo central. Las empanadas salteñas que se sirven en patios y carpas son jugosas y con un punto justo de picante. También se ofrecen tamales y bebidas regionales que completan la experiencia.

Para quienes buscan actividades al aire libre, el Parque de la Salud funciona como un gimnasio natural, y los caminos rurales cercanos son ideales para trekking o bicicleta. Más arriba, la Quebrada del Toro y el Cerro Negro invitan a cabalgatas y paisajes imponentes.

El calendario también tiene espacio para eventos especiales como “Rosario le canta a la Patria”, cada 24 de mayo, con artistas locales y nacionales en un festival gratuito.

rosario de lerma - Iglesia

Cómo llegar a Rosario de Lerma

Desde la ciudad de Salta, Rosario de Lerma está a unos 25 minutos en auto por la Ruta Nacional 51, un camino en buen estado que conecta con otros pueblos del valle. También hay colectivos interurbanos que parten desde la terminal de la capital, con una frecuencia constante durante el día.

Quienes viajan desde más lejos, como Tucumán o Jujuy, suelen hacerlo primero hasta la capital salteña y luego completar el trayecto en micro o vehículo particular.

