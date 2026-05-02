El feriado sorpresa de mayo que genera un fin de semana largo luego del Día del Trabajador

La seguidilla de descansos en este inicio de mayo de 2026 ha tomado por sorpresa a muchos, extendiendo la pausa que comenzó con el Día del Trabajador. Tras el feriado nacional del viernes 1 de mayo, un sector de la población se encuentra con la noticia de que el descanso no termina allí. Este tipo de Feriados, a menudo vinculadas a aniversarios fundacionales o festividades patronales en diversos municipios, funcionan como un motor para el turismo.
Este "feriado sorpresa" no responde a un decreto nacional de último momento, sino a una serie de conmemoraciones locales y regionales que, al coincidir estratégicamente en el calendario, permiten a miles de personas disfrutar de un respiro adicional. En un contexto donde la planificación del tiempo libre es fundamental, entender el alcance de estas jornadas permite a las familias organizar escapadas o simplemente disfrutar de su localidad con un ritmo diferente.
El calendario de este 2026 suma un respiro adicional para miles de personas gracias a la conmemoración de la coronación de la Virgen de Luján. Al celebrarse el próximo viernes 8 de mayo, diversas localidades de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un bloque de tres días de descanso, conectando la jornada festiva con el sábado y el domingo.
Aunque no se trata de un feriado que afecte a todo el territorio nacional, la resolución del Gobierno Provincial permite que los municipios de Luján y del Partido de La Costa tengan sueto esta fecha.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
- Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
- Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
- Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original
Feriados con fines turísticos
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre