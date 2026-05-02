Senderos, montañas y lagos transforman el sur en una experiencia inolvidable. La estación le agrega su particularidad a algunos de los rincones más impactantes del país.

Un escenario privilegiado para el senderismo, las excursiones y la contemplación.

Ushuaia se afianza como uno de los destinos más impactantes de Argentina durante el otoño, gracias a la transformación de sus bosques y montañas en paisajes cargados de tonos ocres, amarillos y rojizos. La ciudad más austral del mundo ofrece alternativas ideales para quienes desean explorar naturaleza en estado puro.

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Durante esta estación, el descenso de turistas y el cambio visual del entorno convierten a Tierra del Fuego en un escenario privilegiado para el senderismo, las excursiones y la contemplación de algunos de los rincones más emblemáticos del sur del país.

Entre lagunas, parques nacionales y rutas escénicas, l a temporada en esta época del año permite mostrar una faceta distinta de Ushuaia, donde cada recorrido permite descubrir contrastes entre vegetación, nieve y lagos de enorme atractivo.

Laguna Esmeralda

Laguna Esmeralda es uno de los puntos más buscados para apreciar el otoño fueguino en su máxima expresión. Este trekking de dificultad media atraviesa extensos bosques de lenga, turbales y senderos rodeados de vegetación que en esta época adquieren tonalidades intensas.

El recorrido, de aproximadamente 9 kilómetros ida y vuelta, permite llegar a una laguna de origen glaciar de color verde lechoso, rodeada por montañas y cumbres nevadas que generan un paisaje de enorme impacto visual.

La caminata demanda entre cuatro y cinco horas, por lo que se recomienda utilizar calzado adecuado debido a posibles sectores con barro o primeras nevadas. Para muchos visitantes, se trata de una de las experiencias más representativas de Ushuaia.

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Parque Nacional Tierra del Fuego

El Parque Nacional Tierra del Fuego ofrece una de las propuestas más completas para quienes buscan unir naturaleza, historia y biodiversidad. Sus más de 68 mil hectáreas reúnen bosques, costas marinas, lagos, valles y turberas en un entorno singular.

Durante el otoño, sectores como Bahía Lapataia o el Sendero Costero permiten observar cómo el bosque fueguino se extiende hasta las aguas del Canal Beagle, generando vistas con un gran atractivo.

Uno de sus mayores íconos es el Tren del Fin del Mundo, una experiencia panorámica que permite recorrer parte del parque mientras se aprecian los colores de la estación. Además, el área conserva huellas históricas de los pueblos originarios y ofrece avistaje de aves y fauna autóctona.

Paso Garibaldi y Lagos Fueguinos Wikipedia

Paso Garibaldi y Lagos Fueguinos

El Paso Garibaldi constituye uno de los miradores panorámicos más impactantes de la región. Ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a unos 60 kilómetros de Ushuaia, brinda vistas privilegiadas de los lagos Escondido y Fagnano.

Durante el otoño, los valles y bosques que rodean esta zona adquieren tonalidades rojizas y doradas, generando escenarios ideales para fotografía y excursiones de aventura. Muchas travesías incluyen recorridos en vehículos 4x4 por caminos de turba y sectores boscosos menos accesibles, permitiendo llegar a áreas remotas y disfrutar jornadas completas frente a algunos de los paisajes lacustres más impresionantes del extremo sur argentino.