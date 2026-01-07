Turismo en Salta: el pueblito que tiene cerros, cardonales y calles adoquinadas para recorrer en el verano 2026

Hay un pueblito en Salta que tiene cerros, cardonales y calles adoquinadas ideal para recorrer en el verano 2026.

La temporada de verano 2026 está en marcha, y con ella los planes de vacaciones. A la hora de elegir un destino, sin duda que el noroeste argentino ofrece múltiples opciones que son escenarios naturales de gran belleza . Los valles, quebradas y cerros forman parte de un entorno que atrae a visitantes que buscan cultura y aventuras al aire libre.

Salta es una de esas opciones, especialmente Cachi , un pueblo ubicado al norte de los Valles Calchaquíes y a 2.210 metros sobre el nivel del mar , rodeado de cerros y cardonales. Además, posee gran importancia arqueológica , ya que en sus alrededores se hallaron vestigios de culturas ancestrales que habitaron la región.

El origen y el significado de Cachi todavía se discute, en idioma quechua la palabra Cachi significa Sal pero no se puede explicar su razón, se cree que haya sido un depósito de este producto en épocas prehispánicas. Otra etimología de la palabra proviene de la lengua de los antiguos diaguitas de donde “Kak” significa peñón, piedra, roca y “chi”, silencio, soledad . Otra versión habla de un vocablo Atacameño que significa Valle Hermoso.

Cachi queda en el norte de los Valles Calchaquíes , en la provincia de Salta, y es un pueblo colonial histórico famoso por su paisaje andino, montañas nevadas en invierno, la Ruta 40 y sus atractivos culturales y arqueológicos.

Es un destino turístico popular por su belleza natural y su arquitectura , accesible desde la ciudad de Salta a unas tres horas de viaje, combinando tramos de ripio y asfalto.

Qué puedo hacer en Cachi, Salta

El poblado de un estilo colonial se mezcla con lo que dejaron de herencia sus primitivos habitantes. Posee una plaza central rodeada de calles adoquinadas y casas con bases de piedras, paredes de adobe revestidas de cal y arena de color blanco, rejas de hierro forjado, techos de Cardón o caña cubiertas con barro. Poseen altas veredas de piedras y lajas. Sus calles empedradas, adoquinadas y de tierra poseen canales de riego.

En la parte Central del pueblo se encuentra la plaza principal 9 de julio, al frente, el Museo arqueológico y la Iglesia que en su interior resguarda la imagen del Patrono San José.

En Cachi, se puede disfrutar de paisajes espectaculares en la Ruta 40, visitar la histórica Iglesia de San José, explorar el Parque Nacional Los Cardones, recorrer la impresionante Cuesta del Obispo (Ruta 307) y la famosa Recta del Tin Tin, degustar vinos locales en bodegas como Bodega Puna, y conocer el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, todo mientras se disfruta de su arquitectura colonial y artesanías.

Cómo llegar a Cachi, Salta

Para llegar a Cachi desde Salta Capital en auto, la ruta principal y más pintoresca es a través de la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo por la Ruta Provincial 33. El viaje tiene una distancia aproximada de 160-163 km y toma entre 3 y 4 horas, dependiendo del tráfico y las paradas para disfrutar del paisaje.

Para llegar a Cachi desde Salta en colectivo, se debe ir a la Terminal de Ómnibus de Salta, tomar un micro de la empresa Ale Hnos, que sale aproximadamente una vez al día (por la mañana) y el viaje dura unas 4 horas por la Ruta Provincial 33, pasando por la impresionante Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones.

Para llegar a Cachi desde Buenos Aires en avión, hay que volar primero a Salta, ya que no hay vuelos directos a Cachi, desde allí, tomar un remís, alquilas un auto o un micro (bus) por la Ruta 33 para completar los 85 km restantes hasta Cachi, un trayecto de unas 3 horas.