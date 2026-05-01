1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: la ciudad perfecta en la que los bosques se tiñen de colores rojizos y amarillos en otoño 2026

El destino más elegido de la Patagonia argentina tiene una magia especial en la estación de las hojas caídas: no hay que perderse estos paseos por los paisajes teñidos de ocre.

Por
El destino ideal para el otoño

El destino ideal para el otoño, donde los árboles y bosques se tiñen de dorado. 

Getty Images/iStockphoto
  • Bariloche se consolida como uno de los destinos más elegidos del otoño argentino por la transformación de sus bosques.
  • El color rojizo y amarillo de la vegetación redefine los paisajes clásicos de la Patagonia.
  • Más allá de los circuitos tradicionales, existen rincones poco explorados que ganan protagonismo.
  • La combinación de naturaleza, caminatas y accesos variados mantiene su atractivo en 2026.

En el mapa del turismo nacional, San Carlos de Bariloche vuelve a posicionarse como una referencia ineludible durante el otoño, cuando los bosques que rodean la ciudad cambian su fisonomía y se tiñen de tonos rojizos y amarillos que transforman la experiencia de viaje. Este fenómeno natural, acompañado por temperaturas más moderadas y menor afluencia que en invierno, genera un escenario propicio para recorrer la región con otro ritmo.

¿Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro?
Te puede interesar:

Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro

Bariloche en otoño

Dónde queda Bariloche

Ubicada en la provincia de Río Negro, en el suroeste de la Patagonia argentina, Bariloche se asienta a orillas del lago Nahuel Huapi y al pie de la Cordillera de los Andes. La ciudad combina una arquitectura de estilo alpino con un entorno dominado por lagos, montañas y bosques que, en otoño, adquieren un protagonismo especial. Dentro de este entorno se destaca el Ventisquero Negro, un glaciar de tonalidad oscura debido a los sedimentos que arrastra, ubicado cerca del cerro Tronador y rodeado de un paisaje con escasa intervención humana.

Qué puedo hacer en Bariloche

El atractivo principal sigue siendo el contacto con la naturaleza, en especial a través de caminatas que permiten descubrir rincones menos transitados. Lugares como Colonia Suiza, fuera del circuito del fin de semana, ofrecen senderos tranquilos y vistas al lago Moreno en un entorno más silencioso. La Península San Pedro, por su parte, se presenta como una alternativa para quienes buscan playas menos concurridas y aguas claras.

Bariloche en otoño

También hay propuestas para distintos perfiles: desde recorrer cervecerías artesanales en el barrio Belgrano hasta aventurarse en caminatas más exigentes, como la que conduce al Refugio Frey. A esto se suma la posibilidad de explorar el bosque de arrayanes en la península de Quetrihué, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, donde la particular corteza de estos árboles genera un paisaje singular.

Cómo llegar a Bariloche

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa en avión conecta Aeroparque o Ezeiza con el Aeropuerto Internacional local, el Teniente Luis Candelaria, en poco más de dos horas, con vuelos operados por Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART. Para quienes prefieren viajar en auto, el trayecto más eficiente es por la Ruta Nacional 5, con una distancia cercana a los 1.568 kilómetros y un tiempo estimado de 20 horas. Esta alternativa permite atravesar distintos paisajes del país antes de llegar a la Patagonia.

Bariloche en otoño

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La temporada ideal para conocerlo va de marzo a junio, cuando hay menos lluvias.

Es un pueblo con una belleza natural imponente, está en Salta y es perfecto para conocer en otoño 2026

El Calafate, con el glaciar más importante del país, es el destino definitivo para conocer a fondo el país.

Escapadas de Buenos Aires: este lugar es precioso y se pueden ver los glaciares

Es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en Uruguay.

Así es Santa Teresa, el parque natural que tiene Uruguay y es perfecto para visitar en una escapada

Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras.

Como es el El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires y qué esculturas muestra

La iniciativa está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. No buscan turistas temporales ni personas solas, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo.

Este pueblo de Soria en España ofrece vivir gratis en las montañas: cómo aplicar

Si estás haciendo Turismo por la capital porteña, este lugar resulta una parada obligatoria

Lago único y árboles históricos: así es el Parque Centenario de Buenos Aires

Rating Cero

El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Ruptura de pareja.

Esta famosa pareja de músicos se separó por "un videoclip": ¿qué pasó?

Pallares y Lussich, enojados.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, enojados por no ser nominados a los Martín Fierro: "Fue adrede"

FIn de la relación para Alejandro Garnacho.

Aseguran que Alejandro Garnacho se separó de la influencer Adriana Lobaz

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva.

Se filtró qué famosos se cruzaron en el corte de los Martín Fierro

Rochi Igarzabal se casó.

Rochi Igarzabal se casó con su novio tras 12 años de relación

últimas noticias

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Qué cambio clave tiene el precio de la VTV en CABA y Buenos Aires en mayo 2026

Hace 15 minutos
Selecciones con menor ranking en el Mundial 2026.

Una por una, estas son las peores selecciones rankeadas que juegan el Mundial 2026

Hace 15 minutos
¿Cuánto podés ganar si depositás $1.750.000 a 30 días en mayo de 2026?.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 16 minutos
El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Hace 16 minutos
Mundial 2026 : ¿Cuáles son los países que limitan con Argelia?.

Rival en el Mundial 2026: cuáles son los países que limitan con Argelia

Hace 17 minutos