Turismo en Argentina: la ciudad perfecta en la que los bosques se tiñen de colores rojizos y amarillos en otoño 2026 El destino más elegido de la Patagonia argentina tiene una magia especial en la estación de las hojas caídas: no hay que perderse estos paseos por los paisajes teñidos de ocre. Por + Seguir en







El destino ideal para el otoño, donde los árboles y bosques se tiñen de dorado. Getty Images/iStockphoto

Bariloche se consolida como uno de los destinos más elegidos del otoño argentino por la transformación de sus bosques. El color rojizo y amarillo de la vegetación redefine los paisajes clásicos de la Patagonia. Más allá de los circuitos tradicionales, existen rincones poco explorados que ganan protagonismo. La combinación de naturaleza, caminatas y accesos variados mantiene su atractivo en 2026. En el mapa del turismo nacional, San Carlos de Bariloche vuelve a posicionarse como una referencia ineludible durante el otoño, cuando los bosques que rodean la ciudad cambian su fisonomía y se tiñen de tonos rojizos y amarillos que transforman la experiencia de viaje. Este fenómeno natural, acompañado por temperaturas más moderadas y menor afluencia que en invierno, genera un escenario propicio para recorrer la región con otro ritmo.

Bariloche en otoño barilocheparabrasileiros.com

Dónde queda Bariloche Ubicada en la provincia de Río Negro, en el suroeste de la Patagonia argentina, Bariloche se asienta a orillas del lago Nahuel Huapi y al pie de la Cordillera de los Andes. La ciudad combina una arquitectura de estilo alpino con un entorno dominado por lagos, montañas y bosques que, en otoño, adquieren un protagonismo especial. Dentro de este entorno se destaca el Ventisquero Negro, un glaciar de tonalidad oscura debido a los sedimentos que arrastra, ubicado cerca del cerro Tronador y rodeado de un paisaje con escasa intervención humana.

Qué puedo hacer en Bariloche El atractivo principal sigue siendo el contacto con la naturaleza, en especial a través de caminatas que permiten descubrir rincones menos transitados. Lugares como Colonia Suiza, fuera del circuito del fin de semana, ofrecen senderos tranquilos y vistas al lago Moreno en un entorno más silencioso. La Península San Pedro, por su parte, se presenta como una alternativa para quienes buscan playas menos concurridas y aguas claras.

Bariloche en otoño barilocheparabrasileiros.com

También hay propuestas para distintos perfiles: desde recorrer cervecerías artesanales en el barrio Belgrano hasta aventurarse en caminatas más exigentes, como la que conduce al Refugio Frey. A esto se suma la posibilidad de explorar el bosque de arrayanes en la península de Quetrihué, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, donde la particular corteza de estos árboles genera un paisaje singular. Cómo llegar a Bariloche Desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa en avión conecta Aeroparque o Ezeiza con el Aeropuerto Internacional local, el Teniente Luis Candelaria, en poco más de dos horas, con vuelos operados por Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART. Para quienes prefieren viajar en auto, el trayecto más eficiente es por la Ruta Nacional 5, con una distancia cercana a los 1.568 kilómetros y un tiempo estimado de 20 horas. Esta alternativa permite atravesar distintos paisajes del país antes de llegar a la Patagonia. Bariloche en otoño barilocheparabrasileiros.com