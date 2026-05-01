Escapadas de Buenos Aires: este lugar es precioso y se pueden ver los glaciares

- El Calafate es uno de los destinos más elegidos para ver glaciares en la Patagonia durante el otoño.
- El Glaciar Perito Moreno sigue siendo la principal atracción por su fácil acceso y su actividad constante.
- Viajar en esta época permite recorrer el destino con menos gente y costos más accesibles.
- Desde Buenos Aires se puede llegar en avión en poco más de tres horas o por tierra con un recorrido largo.
Recorrer la Patagonia siempre implica un contacto directo con paisajes que cambian a cada tramo, y dentro de ese mapa, El Calafate se consolida como una de las escapadas más buscadas para quienes quieren ver glaciares sin salir del país. Durante el otoño, el destino ofrece una combinación de menor afluencia turística, precios más manejables y condiciones que permiten disfrutar los recorridos con mayor tranquilidad.
Ubicada a orillas del Lago Argentino, esta ciudad creció de la mano del turismo y hoy funciona como puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, un área protegida donde se encuentran algunos de los campos de hielo más importantes del planeta.
Dónde queda El Calafate
El Calafate está en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en plena Patagonia, y se ubica a unos 80 kilómetros del glaciar más famoso del país. Su desarrollo estuvo ligado primero a la actividad ganadera y luego al turismo, especialmente desde la creación del parque nacional en 1937. La ciudad mantiene una escala intermedia, con servicios suficientes para el visitante y una conexión directa con los principales atractivos naturales de la región.
Qué puedo hacer en El Calafate
La actividad central es la visita al Glaciar Perito Moreno, que se puede recorrer a través de pasarelas con distintos miradores o mediante excursiones náuticas que se acercan al frente de hielo. También existe la posibilidad de realizar caminatas guiadas sobre el glaciar, una experiencia que requiere reserva previa.
Además, desde el puerto de Punta Bandera salen navegaciones hacia otros glaciares como el Glaciar Upsala y el Glaciar Spegazzini, que ofrecen paisajes distintos y menos accesibles por tierra. Fuera del circuito glaciar, hay propuestas vinculadas al turismo rural en estancias cercanas, actividades de observación de fauna y experiencias de astroturismo aprovechando la baja contaminación lumínica de la zona.
parques nacionales Perito Moreno
Cómo llegar a El Calafate
La forma más directa de viajar desde la Ciudad de Buenos Aires es en avión, con vuelos que parten desde Aeroparque o Ezeiza y llegan al aeropuerto local en unas tres horas y veinte minutos, operados por compañías como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSMART. También existe la opción de viajar en auto, aunque es un trayecto de más de 2.700 kilómetros por la Ruta Nacional 3 y conexiones con la Ruta 40. En micro el viaje demanda más de un día y requiere combinaciones.