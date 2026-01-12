12 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Se trata de una parada imperdible para el turismo de naturaleza y cultura de la provincia salteña.

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

  • Angastaco se encuentra en el Departamento de San Carlos, provincia de Salta.
  • Es un pueblo famoso por su entorno natural espectacular con paisajes como la Quebrada de las Flechas, el Anfiteatro Los Colorados con el Cristo de la Humildad.
  • Está ubicado sobre la mítica Ruta 40.
  • Entre las actividades destacadas se destacan las visitas a bodegas locales para probar el vino de altura y el torrontés, con sus propias tradiciones viñateras.

En el corazón de los Valles Calchaquíes salteños, Angastaco se presenta como un destino ideal para quienes buscan paisajes imponentes, tranquilidad y una experiencia auténtica del norte argentino. Ubicado sobre la mítica Ruta Nacional 40, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Salta, este pequeño pueblo conserva su esencia rural y se rodea de formaciones naturales únicas que lo convierten en una parada imperdible para el turismo de naturaleza y cultura.

Cascadas y sierras, el atractivo serrano de Tornquist en verano.
Está cerca de Buenos Aires y muchos eligen este pueblo y sus cascadas para refrescarse en enero 2026

Entre sus principales atractivos se destaca la Quebrada de las Flechas, una formación geológica de picos afilados que parece esculpida por el viento y el tiempo, y que ofrece postales inolvidables. Angastaco también invita a recorrer sus calles tranquilas, conocer su iglesia y sus bodegas artesanales, donde se producen vinos de altura característicos de la región. Las caminatas, las cabalgatas y los paseos fotográficos permiten disfrutar del paisaje árido y colorido que define a los Valles Calchaquíes.

Dónde queda Angastaco

Dónde queda Angastaco

Angastaco se encuentra en el corazón de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, Argentina, sobre la Ruta Nacional 40, entre Cafayate y San Carlos, destacándose por sus paisajes montañosos, la Quebrada de las Flechas y su rica cultura originaria y vitivinícola.

Qué puedo hacer en Angastaco

En Angastaco, puedes disfrutar de la Ruta del Vino probando torrontés, explorar la Quebrada de las Flechas con sus formaciones únicas, hacer senderismo o cabalgatas mientras se exploran los Valles Calchaquíes hacia atractivos como Los Colorados, visitar el Monumento Natural Angastaco y participar en la Fiesta de la Uva y el Vino Patero (en febrero), todo mientras se recorre la legendaria Ruta Nacional 40.

La propuesta turística se completa con experiencias vinculadas a la cultura local y la vida rural. La gastronomía regional, los productos artesanales y el contacto cercano con la comunidad hacen de Angastaco un destino distinto, ideal para quienes desean bajar el ritmo y descubrir Salta desde una mirada más profunda y natural.

Cómo llegar a Angastaco

Para llegar a Angastaco desde la ciudad de Salta en auto, la ruta principal recomendada es a través de los Valles Calchaquíes, combinando la Ruta Nacional 68 y la Ruta Nacional 40.

Para llegar a Angastaco desde Salta en colectivo, no hay una ruta directa, así que se debe tomar un bus desde la Terminal de Salta hasta San Carlos, y desde allí, hacer un transbordo a otro micro o colectivo local que te lleve a Angastaco, ya que San Carlos es un punto clave en los Valles Calchaquíes antes de Angastaco y Cafayate, con servicios que conectan toda la zona.

Para llegar a Angastaco desde Buenos Aires en avión, hay que volar a Salta, el aeropuerto más cercano, y desde allí alquilar un auto o tomar un transporte terrestre (remis/taxi/bus), ya que Angastaco no tiene aeropuerto y queda a unas horas de viaje por la Quebrada de Humahuaca, disfrutando del paisaje hasta el destino final, que requiere un tramo terrestre.

