Turismo en Salta: el selvático destino que tenés que conocer en el verano 2026

Dentro del turismo nacional, Salta es uno de los destinos más destacados. Con su fama de “la linda”, por sus paisajes y su rica diversidad cultural , se posiciona como uno de los principales atractivos en Argentina para visitar este verano 2026 .

En su geografía, la Selva de las Yungas llama la atención de miles de viajeros que buscan adentrarse en el entorno natural, en uno de los espacios con mayor biodiversidad del país. Tartagal es una de las ciudades cercanas, ideal para hacer base y conocer también las tradiciones locales.

Esta localidad, que debe su nombre a la gran cantidad de plantas de tártago que crecen en la zona, es uno de los municipios más importantes de la provincia . El lugar se distingue por albergar una gran diversidad de costumbres e historias, ya que en sus calles conviven ocho etnias de pueblos originarios . Esta riqueza cultural lo convierte en un destino único para conocer.

Tartagal se consolida como el lugar ideal para quienes buscan una escapada diferente en el norte argentino , conectando con la naturaleza, lo artesanal y las tradiciones.

Tartagal se encuentra en el noreste de la provincia de Salta , dentro de la región chaqueña serrana. Se encuentra emplazada en la selva de las Yungas , por tanto, se caracteriza por tener un clima cálido y húmedo.

Se encuentra a unos 350 a 365 kilómetros de Salta Capital y a sólo 57 kilómetros del límite internacional con Bolivia, lo que facilita complementar el viaje con la visita a otros destinos cercanos.

Qué puedo hacer en Tartagal

El entorno natural es ideal para hacer senderismo por los caminos selváticos adentrándose en los encantos de las yungas. Durante el recorrido se puede realizar el avistaje de aves y otras especies de fauna y flora característica de la región. En la zona conviven tucanes, loros, monos y hasta tapires.

Tartagal - Reserva Acambuco Turismo de Salta en Instagram

También se pueden visitar la Reserva Acambuco, el Santuario Virgen de la Peña y el Monumento Natural Bosques Petrificados. Este último es un sitio de interés geológico que permite conocer fósiles de árboles prehistóricos, contando la historia antigua de la región.

En el casco histórico de la localidad, se encuentran la Plaza San Martín, el Centro Cultural Tartagal y la Capilla y Mirador del Barrio La Loma, que ofrece una vista panorámica de la ciudad.

Se recomienda completar la experiencia probando algunas de las recetas clásicas de la gastronomía regional como la humita y los tamales. Asimismo se pueden adquirir artesanías y otros productos locales en las ferias y celebraciones populares que se celebran en la plaza y otros puntos más turísticos de la localidad.

Cómo llegar a Tartagal

La forma más rápida de llegar a Tartagal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es tomar un vuelo desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional de Salta (SLA). Para completar el trayecto, se debe tomar un micro que cubre la ruta Salta Capital - Tartagal. El tiempo total de viaje es de aproximadamente 8 a 10 horas.

Varias empresas de larga distancia ofrecen servicios directos desde la Terminal de Retiro hasta Tartagal. Este es el viaje más largo, con una duración promedio de 27 a 30 horas.

Para quienes decidan viajar en auto, el camino principal implica tomar la Ruta Nacional 9 (RN 9) hacia el norte y luego empalmar con la Ruta Nacional 34 (RN 34). Se calcula un tiempo estimado de manejo de 20 horas, sin considerar las paradas, que son necesarias en viajes tan largos.