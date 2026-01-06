6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Salta: el selvático destino que tenés que conocer en el verano 2026

La propuesta turística invita a realizar senderismo, avistaje de fauna y degustar platos regionales como tamales.

Por
Un destino natural encantador para conocer en Salta en 2026. 

Un destino natural encantador para conocer en Salta en 2026. 

  • Tartagal se ubica en el norte de Salta, dentro de la selva de las Yungas y a solo 57 km de Bolivia.
  • Es un destino de gran riqueza cultural donde conviven ocho etnias diferentes de pueblos originarios.
  • Sus principales atractivos naturales incluyen la Reserva Acambuco y el Monumento Natural Bosques Petrificados.
  • Para llegar desde CABA, la opción más rápida es volar a Salta Capital y completar el trayecto en micro.

Dentro del turismo nacional, Salta es uno de los destinos más destacados. Con su fama de “la linda”, por sus paisajes y su rica diversidad cultural, se posiciona como uno de los principales atractivos en Argentina para visitar este verano 2026.

El predio convoca a cerca de 10 mil visitantes que llegan en busca de agua, aire libre y descanso,
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el destino con una pileta gigante para refrescarse en el verano 2026

En su geografía, la Selva de las Yungas llama la atención de miles de viajeros que buscan adentrarse en el entorno natural, en uno de los espacios con mayor biodiversidad del país. Tartagal es una de las ciudades cercanas, ideal para hacer base y conocer también las tradiciones locales.

Esta localidad, que debe su nombre a la gran cantidad de plantas de tártago que crecen en la zona, es uno de los municipios más importantes de la provincia. El lugar se distingue por albergar una gran diversidad de costumbres e historias, ya que en sus calles conviven ocho etnias de pueblos originarios. Esta riqueza cultural lo convierte en un destino único para conocer.

Tartagal Salta

Tartagal se consolida como el lugar ideal para quienes buscan una escapada diferente en el norte argentino, conectando con la naturaleza, lo artesanal y las tradiciones.

Dónde queda Tartagal

Tartagal se encuentra en el noreste de la provincia de Salta, dentro de la región chaqueña serrana. Se encuentra emplazada en la selva de las Yungas, por tanto, se caracteriza por tener un clima cálido y húmedo.

Se encuentra a unos 350 a 365 kilómetros de Salta Capital y a sólo 57 kilómetros del límite internacional con Bolivia, lo que facilita complementar el viaje con la visita a otros destinos cercanos.

Qué puedo hacer en Tartagal

El entorno natural es ideal para hacer senderismo por los caminos selváticos adentrándose en los encantos de las yungas. Durante el recorrido se puede realizar el avistaje de aves y otras especies de fauna y flora característica de la región. En la zona conviven tucanes, loros, monos y hasta tapires.

Tartagal - Reserva Acambuco

También se pueden visitar la Reserva Acambuco, el Santuario Virgen de la Peña y el Monumento Natural Bosques Petrificados. Este último es un sitio de interés geológico que permite conocer fósiles de árboles prehistóricos, contando la historia antigua de la región.

En el casco histórico de la localidad, se encuentran la Plaza San Martín, el Centro Cultural Tartagal y la Capilla y Mirador del Barrio La Loma, que ofrece una vista panorámica de la ciudad.

Se recomienda completar la experiencia probando algunas de las recetas clásicas de la gastronomía regional como la humita y los tamales. Asimismo se pueden adquirir artesanías y otros productos locales en las ferias y celebraciones populares que se celebran en la plaza y otros puntos más turísticos de la localidad.

Cómo llegar a Tartagal

La forma más rápida de llegar a Tartagal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es tomar un vuelo desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional de Salta (SLA). Para completar el trayecto, se debe tomar un micro que cubre la ruta Salta Capital - Tartagal. El tiempo total de viaje es de aproximadamente 8 a 10 horas.

Varias empresas de larga distancia ofrecen servicios directos desde la Terminal de Retiro hasta Tartagal. Este es el viaje más largo, con una duración promedio de 27 a 30 horas.

Para quienes decidan viajar en auto, el camino principal implica tomar la Ruta Nacional 9 (RN 9) hacia el norte y luego empalmar con la Ruta Nacional 34 (RN 34). Se calcula un tiempo estimado de manejo de 20 horas, sin considerar las paradas, que son necesarias en viajes tan largos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Banco Macro despliega su propuesta de verano con descuentos, cuotas y experiencias en todo el país

Banco Macro despliega su propuesta de verano con descuentos, cuotas y experiencias en todo el país

Caminito se volvió un destino imperdible de Buenos Aires.

Este lugar es una parada obligatoria de Buenos Aires pero no siempre fue así: de donde salieron tantos colores

Las mañanas tranquilas y silenciosas hacen posible descansar y desconectarse de la intensidad de la ciudad.

Turismo en Córdoba: es un pequeño poblado en el que se puede hacer desde senderismo hasta ir al río

Para llegar a Villa Guillermina desde Buenos Aires el viaje en auto puede demorar entre 10 y 11 horas.

Turismo en Argentina: el pueblito poco conocido para descansar en la naturaleza en el verano 2026

Azul se afirma como escapada de verano cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires que es perfecta para escapar del calor en verano

En Córdoba hay un pueblo con lagos, bosques y sierras que enamoran. 

Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene lago, bosque y sierras que enamoran

Rating Cero

Nuevo estreno furor de Netflix.
play

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

últimas noticias

play
Nuevo estreno furor de Netflix.

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Hace 4 minutos
Reapareció Diosdado Cabello y dejó un mensaje.

Diosdado Cabello reapareció en Caracas y dejó una advertencia tras la captura de Maduro: "Traidores nunca"

Hace 15 minutos
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

Hace 39 minutos
Informate sobre los Feriados que habrá este mes

Cuáles son todos los feriados que tendrá la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

Hace 40 minutos
La dirigente comentó que planea volver a Venezuela lo antes posible.

Corina Machado le agradeció a Trump por la captura de Maduro y anunció que planea regresar a Venezuela

Hace 57 minutos