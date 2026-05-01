Así es Santa Teresa, el parque natural que tiene Uruguay y es perfecto para visitar en una escapada El destino reúne diversos paisajes y propuestas para distintos perfiles de viajeros. Su entorno invita a desconectar en contacto directo con el aire libre. Por + Seguir en







Es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en Uruguay. Wikipedia

Este espacio natural de Rocha se destaca por su gran extensión y su cercanía a la costa atlántica uruguaya.

El predio reúne bosques reforestados, playas, fauna autóctona y construcciones históricas.

Cuenta con servicios completos, opciones de alojamiento y acceso libre para visitantes.

Se posiciona como una alternativa ideal para escapadas por su variedad de actividades al aire libre. El Parque Nacional Santa Teresa se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en Uruguay. Ubicado sobre la costa oceánica del departamento de Rocha, este espacio reúne paisajes diversos que invitan a una escapada diferente.

Con una superficie que alcanza las 3000 hectáreas, el lugar ofrece una propuesta integral que incluye playas, bosques, fauna y patrimonio histórico. Su cercanía con balnearios como Punta del Diablo y La Coronilla lo convierte en un punto estratégico para el turismo en la región. La mezcla de entornos naturales y servicios disponibles dentro del predio permite disfrutar tanto de jornadas de descanso como de recorridos más activos, en un entorno que conserva su identidad y valor ambiental.

Parque Nacional de Santa Teresa, Uruguay Instagram @parquesantateresa

Cómo es Santa Teresa, el parque natural destacado de Uruguay El parque alberga una extensa área forestal que ocupa cerca de la mitad de su superficie, producto de un proceso de reforestación manual con millones de ejemplares. Este sector funciona como una reserva vegetal que resguarda especies tanto nativas como introducidas. Uno de sus principales atractivos es la histórica Fortaleza de Santa Teresa, construida en el siglo XVIII. Este edificio conserva túneles que en su momento fueron utilizados como vías de escape, lo que suma un componente histórico al recorrido.

Santa Teresa Turismo Rocha

En el predio también se destacan espacios como una rosaleda con más de 300 variedades y un invernáculo que reúne flora de distintos continentes, con ambientes controlados y sectores temáticos. Además, el parque cuenta con un aviario dedicado a la protección de aves, promoviendo su recuperación y reinserción. La experiencia se completa con una amplia oferta de playas distribuidas a lo largo de 12 kilómetros, áreas de camping con gran capacidad, alojamientos equipados y servicios esenciales. La presencia de fauna como carpinchos, ciervos y aves aporta un contacto directo con la naturaleza, reforzando su atractivo para visitantes de todas las edades.