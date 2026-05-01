Un histórico complejo europeo mantiene desde hace siglos un sistema único que todavía sorprende por su costo simbólico y por las normas que siguen vigentes hasta hoy.

¿Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro?

En medio de la crisis habitacional que atraviesan muchas ciudades del mundo, existe un rincón europeo que parece desafiar toda lógica del mercado inmobiliario. ¿Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro?

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Allí, un grupo de viviendas mantiene un alquiler simbólico que cuesta menos de un euro al año, una tradición que se conserva desde hace más de cinco siglos.

Se trata de un histórico complejo residencial ubicado en la ciudad de Augsburgo , en el sur alemán, considerado el conjunto de propiedades sociales más antiguo del mundo que todavía continúa habitado. Mientras en muchas ciudades europeas los valores siguen subiendo, este pequeño barrio alemán conserva un modelo de vivienda solidaria que nació en el siglo XVI.

Fuggerei fue fundado en 1521 por el comerciante y banquero Jakob Fugger , uno de los hombres más ricos de su época. Su intención era crear un espacio donde personas con dificultades económicas pudieran acceder a un hogar digno a cambio de un pago simbólico.

Desde entonces, el valor del alquiler prácticamente no cambió: los residentes pagan apenas 0,88 euros por año, una cifra que se mantiene gracias a una fundación privada que administra el patrimonio familiar.

Actualmente, el complejo alberga a unas 150 personas distribuidas en decenas de casas de estilo tradicional. Aunque conservan su aspecto histórico, muchas fueron adaptadas para ofrecer comodidades modernas. Las calles empedradas y la arquitectura original convierten al lugar en un sitio único dentro del mapa europeo. Aunque la renta sea extremadamente baja, no cualquiera puede mudarse a este destino. Para acceder a una de estas viviendas se deben cumplir ciertos requisitos.

Entre las condiciones figuran:

profesar la religión católica

haber vivido en Augsburgo al menos dos años

demostrar necesidad económica

no tener deudas importantes

Además, los habitantes deben rezar diariamente por la familia fundadora como parte de una tradición que todavía continúa. Lo que vuelve extraordinario a este escenario es que su sistema logró mantenerse activo durante siglos, incluso después de guerras y reconstrucciones.