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Arturo Puig recordó a Selva Alemán en su cumpleaños con un emotivo mensaje: "Te amo con toda mi alma"

El actor y protagonista de Grande Pa le dedicó unas palabras a quien fuera su mujer por más de 50 años, y que el 30 de abril hubiera cumplido 82 años.

La pareja de actores formaron un vínculo inseparable hasta la muerte de la actriz.

La pareja de actores formaron un vínculo inseparable hasta la muerte de la actriz.

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Aturo Puig no dejó pasar una fecha importante en su vida, como el cumpleaños de Selva Alemán, con quien compartió 50 años de la vida y que falleció hace pocos meses. "Te amo con toda mi alma", escribió el actor en las redes con una foto de quien fuera su mujer.

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.
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Alemán nació el 30 de abril de 1944 en Buenos Aires, y este año cumpliría 82. Por este motivo, el protagonista de Grande Pa eligió una imagen de la actriz de Atreverse, entre otros ciclos exitosos de la televisión argentina.

Puig le dedicó esta palabras a quien fue y sigue siendo el amor de su vida, tal como lo contó él en varios reportajes. "Cuando la conocí fue un shock. Sentí una especie de electricidad”, recordó recientemente sobre el día que la directora de teatro Diana Álvarez los presentó.

Ambos tenían sus propias historias de vida, y tuvieron que terminaron con esas relaciones y empezaron a construir un vínculo inseparable hasta la muerte de la famosa. El intérprete la recuerda como una mujer "inteligente", que siempre fue el sostén "práctico y emocional" de la pareja. "No era petulante con su talento. Tenía todo para decir 'Yo soy', y no lo hacía", recordó en una entrevista con Luis Novaresio.

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@a24noticias Arturo Puig: "Amo y amaré profundamente a Selva Alemán" El actor, mano a mano con Luis Novaresio. "Ella era una mujer muy inteligente, muy divina". Esta medianoche, por A24. Seguí en #LuisNovaresioEntrevista #luisnovaresio #arturopuig #Argentina #A24 sonido original - A24.com

Arturo Puig y Selva Alemán: una icónica pareja del espectáculo

Arturo Puig estuvo casado con la actriz Selva Alemán hasta su fallecimiento en 2024. Ambos tenían sus parejas y estaba casados cuando se conocieron y debieron "arreglar" su situación antes de juntarse. Formaron una icónica pareja de más de 50 años y se casaron por civil en 2001. Selva Alemán murió el 3 de septiembre de 2024, a los 80 años, a causa de un infarto agudo de miocardio en la Clínica Zabala, en la Ciudad. Este 30 de abril habría cumplido 82 años.

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