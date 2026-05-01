1 de mayo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

El piloto argentino vuelve a los circuitos de la máxima categoría del automovilismo después del masivo Road Show del domingo pasado en Buenos Aires.

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Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1.

Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1.

Franco Colapinto volverá a la acción en el marco de una nueva fecha de la Fórmula 1, esta vez en el Gran Premio de Miami, en Estados Unidos, que se disputará este domingo.

Franco Colapinto y su abuela Rosa.
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El campeonato, que este fin de semana también tendrá carrera sprint, había atravesado un parate forzado por la situación en Medio Oriente y las fechas correspondientes en Bahréin y Arabia Saudita.

Como novedad, el piloto de Alpine contará con algunas mejoras en su chasis, por lo que las expectativas de ganar posiciones en esta etapa son grandes.

Por otra parte, la FIA anunció cuatro modificaciones respecto de las etapas anteriores de 2026. Según indicaron en el medio The Race, contemplan aerodinamia, reversiones de los monoplaza, prácticas libres de mayor duración y la posibilidad de circular a mayor velocidad.

En cuanto al campeonato de pilotos, el líder temporal es Kimi Antonelli (Mercedes), con 72 puntos. Detrás lo sigue George Russell (Mercedes) con 63 y Charles Leclerc (Ferrari) con 49.

De esta manera, la Fórmula 1 vuelve de manera oficial al circuito del predio emplazado en el Hard Rock Stadium de Florida, después de las tres etapas anteriores que se disputaron en Australia, China y Japón.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

Colapinto

Viernes 1/5

  • Primera prueba libre: 13 a 14.30 horas
  • Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 2/5

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3/5

  • Carrera: 17 horas
  • Televisación: Disney+ y Fox Sports.

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