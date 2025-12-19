Turismo: la playa alejada de la Costa Atlántica que es un encanto para el verano 2026

Ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, este lugar se caracteriza por su historia y su tranquilidad.

Pehuen Có se destaca por ser un destino para el ecoturismo en la provincia de Buenos Aires . Destaca por su diversidad de paisajes y la tranquilidad que ofrece el ambiente. Esta localidad costera tiene varias propuestas: balnearios equipados, deportes náuticos, paseos culturales, feria de artesanos, camping en Bosque Encantado, entre otras.

Este es un lugar con historia. El balneario fue fundado oficialmente en 1948 por Modesto Amodio. Sin embargo, su relevancia histórica se remonta a miles de años atrás por su riqueza paleontológica. Incluso el mismísimo Charles Darwin recorrió estas costas durante sus expediciones en el siglo XIX , recolectando fósiles que luego servirían para sus teorías sobre la evolución.

Con su diversidad de actividades turísticas y su entorno natural, se presenta como la opción ideal para quienes buscan huir del ruido de los balnearios tradicionales.

Pehuen Có se encuentra al sur de la provincia de Buenos Aires , dentro del partido de Coronel Rosales . Está ubicada a unos 68 km de la ciudad de Bahía Blanca y a unos 80 km de Monte Hermoso.

Su geografía es particular porque combina dunas, un frondoso bosque que llega casi hasta la orilla y aguas que suelen ser un poco más cálidas que las del resto de la costa atlántica bonaerense.

Qué puedo hacer en Pehuen Có

Pehuen Có es sin duda un paraíso para los pescadores de costa y embarcados. También se practica kayakismo y kitesurf en zonas alejadas de los bañistas. Además de la playa y sus balnearios equipados, el Bosque Encantado se presenta como una gran propuesta para disfrutar de la naturaleza del lugar. Son 105 hectáreas de pinos, eucaliptos y cipreses que contrastan con la arena marina. Es ideal para caminatas, paseos en bicicleta o picnics a la sombra.

En Pehuen Có se encuentra una Reserva Natural de importancia mundial. Se pueden visitar con guía huellas de animales prehistóricos como el megaterio que quedaron impresas en el barro hace 12.000 años.

Otro lugar de interés general para visitar es la Casa Barco; una curiosidad arquitectónica construida por un capitán de barco italiano que recreó una embarcación en tierra firme. Es la foto obligada de todo visitante. Para los aficionados de los barcos, en la zona de la playa también se pueden ver los restos del "Vencedor", un barco encallado que emerge cuando baja la marea.

Cómo llegar a Pehuen Có

La opción más recomendada para viajar desde la Ciudad de Buenos Aires a Pehuen Có es en auto. Hay que recorrer aproximadamente 640 kilómetros.

La ruta indicada es tomar la Ruta Nacional 3 hasta el cruce con la Ruta Provincial 113, a la altura de la localidad de Bajo Hondo, que te lleva directo a la entrada de Pehuen Có. El viaje puede tardar entre 7 y 8 horas, dependiendo de las paradas que realices.

No hay colectivos directos de larga distancia que entren al balneario desde CABA. Por lo que si querés ir en micro, tenés que tomar uno hasta Bahía Blanca o Punta Alta, y desde allí, completar el trayecto hasta Pehuen Có con servicios de transporte local.

Otras opciones son volar al Aeropuerto de Bahía Blanca o tomar el tren desde Constitución hasta Bahía Blanca. Una vez en Bahía Blanca, deberás alquilar un auto o tomar el transporte local para completar los últimos 68 km.