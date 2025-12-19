Está en Netflix y es un perturbador thriller ideal para ver antes de que termine el año Esta producción española apuesta por la tensión constante y las situaciones límite. Un traslado de presos que se transforma en una pesadilla marcada por el encierro, el frío y decisiones desesperadas. + Seguir en







Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo un thriller español que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan historias intensas para ver en el fin de semana. La plataforma sumó Bajocero, una producción cargada de tensión que apuesta al suspenso constante, los climas cerrados y las situaciones límite.

Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina que avanza a ritmo acelerado y obliga al espectador a mantenerse en alerta. La película juega todo el tiempo con la sensación de riesgo constante, sin pausas ni momentos de alivio, logrando que el público sienta que se mueve al mismo ritmo mientras se pregunta hasta dónde puede llegar cada personaje para salvarse.

La producción funciona por su simpleza y por cómo explora las reacciones humanas frente a situaciones límite, dejando una sensación de incomodidad y adrenalina que persiste incluso después de que termina. Cuenta con un gran elenco encabezado por Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Luis Callejo.

bajocero Netflix Netflix: sinopsis de Bajocero Bajocero sigue la historia de un traslado nocturno de presos que parece rutinario pero que se convierte en una pesadilla cuando algo sale terriblemente mal en plena ruta, con frío extremo, oscuridad y peligro por todos lados. Los involucrados se ven obligados a modificar sus planes, y a partir de ese momento, el relato avanza en un clima tenso y cerrado donde cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y donde el aislamiento vuelve todo mucho más inquietante.

El foco está puesto en el conductor del camión, interpretado por Javier Gutiérrez como Martín, y en las personas detenidas que viajan en su interior, personajes muy distintos entre sí pero obligados a convivir en una situación límite. El miedo, la desconfianza y la necesidad de sobrevivir sacan lo peor y también lo mejor de cada uno. Mientras algunos buscan aprovechar el caos para escapar, otros intentan mantener el control, aunque la tensión y las condiciones extremas no les dan tregua.

Con el correr de los minutos, el encierro, la violencia y la incertidumbre van empujando a los personajes a tomar decisiones desesperadas, creando una experiencia cinematográfica que no permite respiro hasta el desenlace final. bajocero Bajocero Tráiler de Bajocero Embed - Bajocero | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Bajocero Javier Gutiérrez como Martín

Karra Elejalde como Miguel

Luis Callejo como Ramírez

Patrick Criado como Nano

Andrés Gertrúdix como Golum

Jesús Carroza como Ruso

Fernando Cayo como coronel