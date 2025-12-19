Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio A lo largo de sus capítulos, la historia propone un recorrido por zonas oscuras del pasado y del presente, donde nada es completamente lo que parece. + Seguir en







La miniserie española “Ciudad de sombras” se posiciona entre lo más visto de Netflix y se convierte en una de las grandes sorpresas del catálogo reciente. Con una atmósfera cargada de misterio y una narrativa que avanza con ritmo sostenido, la producción logra captar la atención del público desde sus primeros episodios,.

Sin recurrir a golpes de efecto innecesarios, la serie apuesta por un desarrollo psicológico de los personajes y por un clima de tensión constante que invita al espectador a armar sus propias hipótesis. Este enfoque sobrio y envolvente es uno de los factores que explica su rápido ascenso en el ranking de visualizaciones.

Sinopsis de Ciudad de sombras, la serie que es furor en Netflix ciudad de sombras netflix La historia se dispara a partir de un descubrimiento estremecedor: un poderoso empresario aparece secuestrado y calcinado dentro de un edificio icónico de la ciudad de Barcelona. A partir de ese hecho inicial, la trama se vuelve aún más compleja cuando se denuncia una nueva desaparición rodeada de indicios inquietantes.

En ese escenario, los investigadores se ven obligados a adentrarse en un entramado de conflictos internos, relaciones tensas y secretos ocultos que conectan ambos episodios y los acercan, de forma gradual, a la identidad del responsable.

La miniserie está dirigida y escrita por Jorge Torregrossa, quien comparte el trabajo de guion con Carlos López y Clara Esparrach. Según explicó el propio Torregrossa, Ciudad de sombras conserva la esencia y gran parte de los hechos narrados en la novela original.

Tráiler de Ciudad de sombras Embed - Ciudad de sombras | Tráiler oficial | Netflix España Reparto de Ciudad de sombras Isak Férriz como Milo Malart.

como Milo Malart. Verónica Echegui como Rebeca Garrido.

como Rebeca Garrido. Ana Wagener como Susana Cabrera.

como Susana Cabrera. María Adánez como Julia Valle (Episodio 2 - Episodio 6)

como Julia Valle (Episodio 2 - Episodio 6) Manolo Solo.

Jordi Ballester como Jordi Singla

como Jordi Singla Jordi Rico.