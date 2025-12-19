IR A
Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

A lo largo de sus capítulos, la historia propone un recorrido por zonas oscuras del pasado y del presente, donde nada es completamente lo que parece.

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción

La miniserie española “Ciudad de sombras” se posiciona entre lo más visto de Netflix y se convierte en una de las grandes sorpresas del catálogo reciente. Con una atmósfera cargada de misterio y una narrativa que avanza con ritmo sostenido, la producción logra captar la atención del público desde sus primeros episodios,.

Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina.
Está en Netflix y es un perturbador thriller ideal para ver antes de que termine el año

Sin recurrir a golpes de efecto innecesarios, la serie apuesta por un desarrollo psicológico de los personajes y por un clima de tensión constante que invita al espectador a armar sus propias hipótesis. Este enfoque sobrio y envolvente es uno de los factores que explica su rápido ascenso en el ranking de visualizaciones.

Sinopsis de Ciudad de sombras, la serie que es furor en Netflix

ciudad de sombras netflix

La historia se dispara a partir de un descubrimiento estremecedor: un poderoso empresario aparece secuestrado y calcinado dentro de un edificio icónico de la ciudad de Barcelona. A partir de ese hecho inicial, la trama se vuelve aún más compleja cuando se denuncia una nueva desaparición rodeada de indicios inquietantes.

En ese escenario, los investigadores se ven obligados a adentrarse en un entramado de conflictos internos, relaciones tensas y secretos ocultos que conectan ambos episodios y los acercan, de forma gradual, a la identidad del responsable.

La miniserie está dirigida y escrita por Jorge Torregrossa, quien comparte el trabajo de guion con Carlos López y Clara Esparrach. Según explicó el propio Torregrossa, Ciudad de sombras conserva la esencia y gran parte de los hechos narrados en la novela original.

Tráiler de Ciudad de sombras

Embed - Ciudad de sombras | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Ciudad de sombras

  • Isak Férriz como Milo Malart.
  • Verónica Echegui como Rebeca Garrido.
  • Ana Wagener como Susana Cabrera.
  • María Adánez como Julia Valle (Episodio 2 - Episodio 6)
  • Manolo Solo.
  • Jordi Ballester como Jordi Singla
  • Jordi Rico.
