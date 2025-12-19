IR A
Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La empresaria mendocina que acompaña al capitán del Inter eligió una fragancia de lujo internacional que combina elegancia, intensidad y presencia.

Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

  • La elección de Agustina Gandolfo se conoció a partir de apariciones públicas y publicaciones en redes sociales.
  • Se trata de un perfume femenino de una casa italiana reconocida a nivel mundial.
  • La fragancia pertenece a la familia oriental floral y se destaca por su alta concentración.
  • En Argentina, su valor supera los $200.000, según perfumerías especializadas.

Agustina Gandolfo usa The One Essence, de Dolce & Gabbana, un perfume de alta gama que se convirtió en uno de los más buscados tras conocerse su elección personal. La fragancia elegida por la esposa de Lautaro Martínez pertenece a una línea icónica del universo fashion y combina sofisticación con una impronta intensa.

La empresaria y modelo mendocina, con fuerte presencia en redes sociales y un perfil ligado al lifestyle, suele mostrar detalles de su rutina, viajes y estilo. En ese contexto, el perfume que utiliza no pasó desapercibido y despertó interés entre seguidores y fanáticos del delantero campeón del mundo.

No es la primera vez que una figura del entorno futbolístico marca tendencia fuera de la cancha. En este caso, la elección olfativa de Gandolfo refuerza una imagen asociada al lujo, la elegancia y las marcas premium.

La fragancia elegida por la empresaria mendocina pertenece a una línea clásica de Dolce & Gabbana, reconocida por su perfil intenso y sofisticado.

Cuál es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez

La fragancia que utiliza Agustina Gandolfo es The One Essence, de Dolce & Gabbana, una versión más concentrada de uno de los perfumes femeninos más emblemáticos de la firma italiana. Lanzado en 2015, este Eau de Parfum se caracteriza por su perfil intenso y duradero.

Esta fragancia europea pertenece a la familia oriental floral, con una combinación de notas frutales, flores blancas y un fondo cálido que le aporta profundidad. Es una opción pensada para quienes buscan presencia y elegancia en una misma fragancia.

Cuánto sale el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez

En el mercado argentino, The One Essence se comercializa en presentaciones de 40 ml, con un precio que puede encontrarse entre los $120.000 y los $180.000 en Mercado Libre, aunque también puede variar según el punto de venta y la disponibilidad. Sin embargo, la botella de 75 ml asciende no solo en tamaño, sino también en valor: $250.800 en la misma página.

El perfume que usa Agustina Gandolfo se consigue en Argentina a un valor elevado, en línea con su posicionamiento dentro del segmento premium.

Por otro lado, en el exterior, el mismo perfume puede conseguirse por valores cercanos a los USD 70, especialmente en Estados Unidos y Europa. Se trata de un producto de nicho dentro del segmento de perfumes comerciales de lujo.

