¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara Un empresario europeo aparece mencionado como el nuevo vínculo de la modelo. Ella aclaró otras versiones que circularon en paralelo. + Seguir en







La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público. Redes sociales

Zaira Nara volvió a quedar en el centro de los rumores sentimentales tras versiones que la vinculan con un empresario europeo.

La información fue revelada por un periodista especializado en espectáculos y detalla un entorno de alto perfil y vínculos con la realeza.

El supuesto romance tendría conexiones con figuras del polo y amistades cercanas del círculo íntimo de la modelo.

Mientras tanto, la hermana de Wanda salió a aclarar versiones paralelas sobre una posible reconciliación con el padre de sus hijos. En los últimos días, Zaira Nara volvió a llamar la atención del mundo del espectáculo por versiones que indican que estaría comenzando una nueva relación amorosa. El nombre de la modelo apareció ligado a un empresario francés de gran fortuna, lo que despertó curiosidad tanto por el perfil del hombre como por el contexto en el que se habría dado el vínculo.

La vida personal de la hermana de Wanda Nara suele generar interés cada vez que surgen rumores de pareja, especialmente después de relaciones muy mediáticas y de constantes especulaciones sobre reconciliaciones pasadas. En este caso, la novedad llega luego de semanas de versiones cruzadas que la relacionaban con figuras del ámbito local.

Según trascendió, este nuevo acercamiento se habría dado lejos del foco habitual, con protagonistas vinculados a círculos exclusivos de Europa y Estados Unidos. La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

Robert Strom PoloLine.TV Quién es el magnate francés que estaría en pareja con Zaira Nara La versión fue difundida por el periodista Gustavo Méndez, quien aseguró que Zaira Nara estaría en pareja con Robert Strom, un empresario europeo de 37 años nacido en Francia. De acuerdo a su relato, el vínculo se habría dado a través de contactos en común ligados al mundo del polo, en especial por la relación de amistad entre Martín Pepa, pareja de Pampita, y Strom.

Strom pertenece a una familia con una extensa trayectoria en el negocio inmobiliario europeo. Su abuelo, Robert Zellinberg de Balkany, fue impulsor de grandes centros comerciales en distintos países del continente y mantuvo vínculos con figuras de la realeza y la política internacional. Actualmente, el empresario divide su tiempo entre Palm Beach, en Estados Unidos, y residencias históricas en Europa.

Robert Strom PoloLine.TV El periodista que dió a conocer la noticia también señaló que el entorno social del magnate incluye lazos familiares con jugadores de polo y nombres conocidos del círculo cercano a Zaira. Además, destacó que el francés habla español con fluidez, tiene la misma edad que la modelo y se mueve con naturalidad entre el deporte de alto nivel y los negocios, lo que habría generado afinidad entre ambos.