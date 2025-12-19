19 de diciembre de 2025 Inicio
Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

La evidencia científica señala que incorporar esta bebida de forma moderada a la rutina diaria podría estar asociado a una vida más larga, con beneficios que impactan en la salud cardiovascular, metabólica y cognitiva.

Por
Una revisión científica publicada en la revista Nutrients

Freepik
  • La ingesta moderada de café se asocia con una mayor expectativa de vida.
  • El uso regular de café, tanto tradicional como descafeinado, reduce el riesgo de mortalidad general.
  • La incorporación habitual de la bebida también se relaciona con un menor riesgo de diabetes tipo 2.
  • El hábito de beber café podría favorecer la salud hepática y renal a largo plazo.

¿Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad? Es una de las bebidas más consumidas del mundo y, en los últimos años, volvió a quedar en el centro de la investigación científica.

Distintos estudios coinciden en que su consumo moderado puede asociarse a una mayor vitalidad, siempre que se mantenga dentro de ciertos rangos diarios. Si bien la genética influye en el tiempo de vida, los especialistas destacan que los hábitos cotidianos tienen un peso determinante, y el café aparece como uno de los factores que podría contribuir a una mejor salud general.

Los especialistas remarcan que no existe una dosis universal. La tolerancia a la cafeína varía según la edad, el metabolismo y el estado de salud de cada persona. Por eso, la ingesta debe ser moderada y personalizada, evitando excesos.

AVG ELECTRIC CAFE - Chipá y café

Cuánto café debés tomar por día para mejorar la longevidad

Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, que analizó datos de cohortes y metaanálisis, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad general en comparación con quienes no lo consumen.

Según los investigadores, el mayor beneficio se observa entre tres y cinco tazas diarias, rango que se asocia con una reducción del riesgo de muerte de entre el 10% y el 15%. Un dato relevante es que este efecto positivo se detectó tanto en el café tradicional como en el descafeinado.

Beneficios del café respaldados por la evidencia científica

Salud cardiovascular

Durante años existieron dudas sobre el impacto del café en el corazón, pero los estudios más recientes muestran que el consumo moderado no solo no aumenta el riesgo, sino que podría reducir la probabilidad de enfermedades cardíacas. Las personas que toman entre tres y cinco tazas por día presentan hasta un 15% menos de riesgo cardiovascular, según los datos analizados.

Menor riesgo de diabetes tipo 2

Tanto el café con cafeína como el descafeinado se asocian con una menor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. En personas con diagnóstico previo, algunos estudios señalan menos eventos cardiovasculares y menor mortalidad general.

Protección cerebral

La evidencia también muestra beneficios a nivel neurológico. El consumo habitual de café se relaciona con:

  • Hasta un 25% menos de riesgo de deterioro cognitivo
  • Menor probabilidad de desarrollar enfermedad de Parkinson
  • Progresión más lenta de algunos trastornos neurodegenerativos

Función hepática y renal

Los estudios indican una tendencia a menor riesgo de enfermedades hepáticas y una posible protección frente a la enfermedad renal crónica, aunque los investigadores aclaran que el efecto es moderado.

Otros efectos positivos asociados al consumo de café

Además de los beneficios a largo plazo, el café también impacta en la vida diaria:

  • Mejora el estado de alerta y la capacidad de reacción
  • Puede reducir el riesgo de caídas y accidentes, especialmente en adultos mayores
  • Contribuye a la hidratación general
  • Mejora el rendimiento físico y la concentración mental
