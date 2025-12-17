17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuánto sale alquilar durante una semana en la Costa en enero 2026

El alojamiento se mantiene como el gasto más importante para una familia tipo de cuatro personas. La Costa Atlántica ofrece distintas opciones, desde las más económicas hasta el segmento premium.

Por
Pinamar

Pinamar, uno de los destinos más populares de la Costa Atlántica.

  • Para una familia de cuatro personas que quiere pasar una semana en la Costa Atlántica en enero de 2026, el alojamiento es el principal gasto.
  • Villa Gesell y Mar del Plata se mantienen como los destinos más económicos, con casas y departamentos desde $700.000.
  • Una semana en un hotel puede rondar $1.500.000.
  • Dentro del segmento 5 estrellas, el valor puede llegar a $7.000.000.

La temporada de verano ya está prácticamente en marcha, con muchas localidades balnearias que empiezan a recibir turistas ya desde la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, el punto fuerte será en enero de 2026, cuando muchas familias buscarán pasar una semana en la Costa Atlántica.

Los espacios porteños pensados para sostener la cultura y el Turismo
Te puede interesar:

Es un ejemplo de arquitectura y tiene eventos todo el tiempo: cuál es el edificio emblema de Buenos Aires

Tomando como referencia un grupo familiar tipo, con dos adultos y dos menores, el gasto más importante sigue siendo el alojamiento. Las ciudades de la Costa ofrecen opciones para todos los bolsillos, desde departamentos hasta hoteles 5 estrellas, y en una escala de precios que va de lo más económico al segmento premium.

A esto hay que añadirle, además, los gastos de comida, transporte y playa, en el caso de que se desee alquilar una sombrilla o carpa en algún balneario. Dependiendo de la localidad, el gasto familiar solo en alojamiento puede ir desde los $400.000 hasta los $7.000.000.

Villa Gesell
Villa Gesell espera la decisión del Gobierno sobre el feriado con fines turísticos de octubre.

Villa Gesell espera la decisión del Gobierno sobre el feriado con fines turísticos de octubre.

Villa Gesell

Esta ciudad se mantiene como un destino familiar, y uno de los más accesibles dentro de la Costa Atlántica. Una familia de cuatro personas puede alquilar una casa o departamento por $700.000 la semana en el mes de enero. En el caso de las hosterías, el precio de la semana ronda $1.000.000.

Pinamar

Se ubica en el otro extremo en cuanto a presupuesto, ya que es una de las localidades balnearias más caras de la Costa Atlántica. El alquiler de una casa o departamento para cuatro personas comienza en $1.500.000 la semana, pero puede ser más elevado en la zona Norte o el centro.

Cariló

Sigue la misma línea de precios que la vecina Pinamar, con alojamientos que tienden al sector premium. Los hoteles de 4 y 5 estrellas (con spa, piscina climatizada, desayuno completo y acceso directo a la playa) llegan a $5.700.000 por una semana en enero para cuatro personas.

carilo.webp

Partido de la Costa

Estas localidades se ubican en el segmento medio, con precios más competitivos y similares a los de Villa Gesell. En San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita o Costa del Este se pueden alquilar casas o departamentos para cuatro personas desde $700.000 la semana en el mes de enero.

Mar del Plata

La Ciudad Feliz tiene opciones para todos los bolsillos y sigue siendo el destino por excelencia de la Costa Atlántica. Una familia de cuatro personas puede pasar una semana en un hotel durante la primera quincena de enero por casi $1.000.000, mientras que un alojamiento 5 estrellas en el mismo período va de $5.000.000 a $7.000.000. El alquiler de una casa o departamento comienza en $400.000 la semana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región.

Tiene montañas, muchas artesanías y es una playa escondida de Brasil: de cual se trata

Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

Está a pocas horas de Buenos Aires y te vuelve loco con su paisaje serrano

Este edificio combina elegancia con historia.

Esta confitería es histórica de Buenos Aires y tuvo su gran reapertura en 2025: dónde se encuentra y por qué se destaca

Costa Acuática: toboganes, piletas y juegos para todas las edades.

Turismo a la Costa: el parque acuático para ir con toda la familia en el verano 2026

Rating Cero

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.
play

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.
play

De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco.
play

Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus

Su estructura se desarrolla en capas que se perciben de forma progresiva. 

Este es el perfume favorito de Karina Jelinek: cuánto sale

Sofía Gonet publicó un video con un fuerte descargo y aseguró no va hablar más del tema

En medio del escándalo, La Reini habló por primera vez: "La toxicidad escaló hasta mostrar nuestras peores miserias"

últimas noticias

Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Hace 13 minutos
La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes

Hace 17 minutos
Cambios en la licencia de conducir.

Cual será la edad límite para tramitar la licencia de conducir a partir de 2026

Hace 17 minutos
play
La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Hace 29 minutos
Actualmente se encuentra sin club luego haberse desvinculado de Arsenal de Sarandí.

Maradona lo dirigió, descendió con River y ahora quedó libre

Hace 34 minutos