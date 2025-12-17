Cuánto sale alquilar durante una semana en la Costa en enero 2026

El alojamiento se mantiene como el gasto más importante para una familia tipo de cuatro personas. La Costa Atlántica ofrece distintas opciones, desde las más económicas hasta el segmento premium.

La temporada de verano ya está prácticamente en marcha, con muchas localidades balnearias que empiezan a recibir turistas ya desde la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, el punto fuerte será en enero de 2026, cuando muchas familias buscarán pasar una semana en la Costa Atlántica.

Tomando como referencia un grupo familiar tipo, con dos adultos y dos menores, el gasto más importante sigue siendo el alojamiento. Las ciudades de la Costa ofrecen opciones para todos los bolsillos, desde departamentos hasta hoteles 5 estrellas, y en una escala de precios que va de lo más económico al segmento premium.

A esto hay que añadirle, además, los gastos de comida, transporte y playa, en el caso de que se desee alquilar una sombrilla o carpa en algún balneario. Dependiendo de la localidad, el gasto familiar solo en alojamiento puede ir desde los $400.000 hasta los $7.000.000.

Esta ciudad se mantiene como un destino familiar, y uno de los más accesibles dentro de la Costa Atlántica. Una familia de cuatro personas puede alquilar una casa o departamento por $700.000 la semana en el mes de enero. En el caso de las hosterías, el precio de la semana ronda $1.000.000.

Se ubica en el otro extremo en cuanto a presupuesto, ya que es una de las localidades balnearias más caras de la Costa Atlántica. El alquiler de una casa o departamento para cuatro personas comienza en $1.500.000 la semana, pero puede ser más elevado en la zona Norte o el centro.

Cariló

Sigue la misma línea de precios que la vecina Pinamar, con alojamientos que tienden al sector premium. Los hoteles de 4 y 5 estrellas (con spa, piscina climatizada, desayuno completo y acceso directo a la playa) llegan a $5.700.000 por una semana en enero para cuatro personas.

Partido de la Costa

Estas localidades se ubican en el segmento medio, con precios más competitivos y similares a los de Villa Gesell. En San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita o Costa del Este se pueden alquilar casas o departamentos para cuatro personas desde $700.000 la semana en el mes de enero.

Mar del Plata

La Ciudad Feliz tiene opciones para todos los bolsillos y sigue siendo el destino por excelencia de la Costa Atlántica. Una familia de cuatro personas puede pasar una semana en un hotel durante la primera quincena de enero por casi $1.000.000, mientras que un alojamiento 5 estrellas en el mismo período va de $5.000.000 a $7.000.000. El alquiler de una casa o departamento comienza en $400.000 la semana.