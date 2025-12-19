20 de diciembre de 2025 Inicio
Terror en Taiwán: dos muertos y al menos seis heridos en un ataque con bombas de humo y cuchillo

El hecho ocurrió en la Estación Central de Taipéi cuando el agresor, de 27 años, se abalanzó sobre la multitud y atacó indiscriminadamente. Luego, se quitó la vida al tirarse del sexto piso de un edificio.

Una de las escenas del horror en Taiwán.

REUTERS/Ann Wang

Tres personas murieron y al menos seis resultaron heridas tras el ataque de un hombre este viernes en la Estación Central de Taipéi, capital de Taiwán. El agresor, identificado como Chang Wen, de 27 años, atacó con un cuchillo y bombas de humo en dos zonas concurridas. Luego, perdió la vida al lanzarse desde el sexto piso de un edificio cuando la Policía intentaba detenerlo.

Nuevos ataques de Rusia a Ucrania.
Rusia lanzó un ataque masivo sobre Ucrania con misiles hipersónicos

El ataque comenzó a las 17:24 hora local (6:24 de la Argentina), momento en el que el departamento de bomberos recibió un aviso. El agresor lanzó una granada de humo cerca de una salida subterránea próxima a la Estación Central de Taipéi, la principal terminal ferroviaria de la ciudad. Testigos describieron cómo el agresor, vestido de negro y con máscara antigás, arrojó al menos dos artefactos humeantes y comenzó a atacar con un cuchillo a personas al azar, provocando pánico entre los pasajeros y peatones.

Tras dirigirse al norte, Chang arrojó más bombas de humo y apuñaló en el cuello a varias personas en el primer y cuarto piso de la tienda departamental Eslite Spectrum Nanxi. Las imágenes difundidas y verificadas por la agencia Reuters muestran al atacante portando un cuchillo de grandes dimensiones y lo que parece ser un chaleco táctico. El hombre murió poco después, al saltar desde el sexto piso del edificio mientras era perseguido por la Policía.

taiwan terrorista

Chang Wen tenía una orden de arresto por incumplimiento de la ley de servicio militar obligatorio, debido a que no cumplió con un requerimiento de entrenamiento de reserva en noviembre de 2024 ni notificó un cambio de residencia, lo que impidió la recepción de la citación.

Tras conocerse el ataque, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en su cuenta de Facebook que el Gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad con medidas reforzadas y anunció que se llevará a cabo una investigación para averiguar los motivos detrás del suceso.

Por su parte, el primer ministro, Cho Jung-tai, dijo haber dado instrucciones a los cuerpos policiales para aumentar la seguridad en las estaciones de tren y otros puntos de desplazamiento de viajeros de la isla.

Mirá el momento en el que el terrorista ataca a sus víctimas en Taiwán

