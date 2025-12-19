Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior Después de un 2025 brillante, con logros individuales y colectivos, el jugador llamó la atención de varios clubes extranjeros. Uno de ellos está dispuesto a negociar y hacer una oferta concreta. Por + Seguir en







Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

El delantero paraguayo Rolando Martínez cerró un gran 2025 con Platense.

Además de consagrarse campeón del Apertura, fue goleador tanto de ese torneo como del Clausura.

Su actuación despertó interés en varios clubes del exterior.

En particular, Pumas de México ya negocia con Platense e hizo una oferta concreta para quedarse con su pase. El fútbol argentino está cerca de cerrar el año, ya que el único partido pendiente es la final del Trofeo de Campeones que Platense y Estudiantes de La Plata disputarán este sábado. Con el mercado de pases de verano en el horizonte, una figura del campeonato suena fuerte para irse al exterior.

Se trata de Rolando Martínez, el delantero del Calamar que lideró la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025. Lo más notable es que lo hizo sin que su equipo clasificara a los playoffs: convirtió 8 tantos en apenas 13 fechas, lo que despertó el interés de varios clubes extranjeros.

Entre ellos, el primero que decidió ir a fondo por el pase del paraguayo es Pumas de México, que quiere sumarlo a su plantel para la próxima temporada de la Liga MX. De hecho, ya negocia con Platense e hizo una oferta por el pase de Martínez, al que le ofreció un contrato por dos años con posibilidad de extenderlo por uno más.

Ronaldo Martínez en Platense X @caplatense El principal obstáculo es que el delantero, de gran presente y recientemente convocado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay, renovó su vínculo con el club argentino hasta diciembre de 2027. Pumas sabe que tendrá que ofrecer una cifra elevada para hacerlo cambiar de opinión.

Los números de Rolando Martínez en Platense Rolando Martínez llegó a Platense en enero de 2023, procedente de Resistencia de Bolivia. Después de unos primeros partidos complicados, logró afianzarse como titular y fue clave en la Copa de la Liga Profesional, en la que el Calamar se consagró subcampeón tras caer en la final frente a Rosario Central.

Su mejor momento futbolístico llegó en 2025. Fue goleador del Torneo Apertura, que terminó con el primer título de Platense en más de 120 años de historia, y volvió a consagrarse como el máximo artillero en el Clausura. Desde su llegada al club, jugó 113 partidos en los que convirtió 22 tantos.