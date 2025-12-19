19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Después de un 2025 brillante, con logros individuales y colectivos, el jugador llamó la atención de varios clubes extranjeros. Uno de ellos está dispuesto a negociar y hacer una oferta concreta.

Por
Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

  • El delantero paraguayo Rolando Martínez cerró un gran 2025 con Platense.
  • Además de consagrarse campeón del Apertura, fue goleador tanto de ese torneo como del Clausura.
  • Su actuación despertó interés en varios clubes del exterior.
  • En particular, Pumas de México ya negocia con Platense e hizo una oferta concreta para quedarse con su pase.

El fútbol argentino está cerca de cerrar el año, ya que el único partido pendiente es la final del Trofeo de Campeones que Platense y Estudiantes de La Plata disputarán este sábado. Con el mercado de pases de verano en el horizonte, una figura del campeonato suena fuerte para irse al exterior.

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.
Te puede interesar:

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

Se trata de Rolando Martínez, el delantero del Calamar que lideró la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025. Lo más notable es que lo hizo sin que su equipo clasificara a los playoffs: convirtió 8 tantos en apenas 13 fechas, lo que despertó el interés de varios clubes extranjeros.

Entre ellos, el primero que decidió ir a fondo por el pase del paraguayo es Pumas de México, que quiere sumarlo a su plantel para la próxima temporada de la Liga MX. De hecho, ya negocia con Platense e hizo una oferta por el pase de Martínez, al que le ofreció un contrato por dos años con posibilidad de extenderlo por uno más.

Ronaldo Martínez en Platense

El principal obstáculo es que el delantero, de gran presente y recientemente convocado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay, renovó su vínculo con el club argentino hasta diciembre de 2027. Pumas sabe que tendrá que ofrecer una cifra elevada para hacerlo cambiar de opinión.

Los números de Rolando Martínez en Platense

Rolando Martínez llegó a Platense en enero de 2023, procedente de Resistencia de Bolivia. Después de unos primeros partidos complicados, logró afianzarse como titular y fue clave en la Copa de la Liga Profesional, en la que el Calamar se consagró subcampeón tras caer en la final frente a Rosario Central.

Su mejor momento futbolístico llegó en 2025. Fue goleador del Torneo Apertura, que terminó con el primer título de Platense en más de 120 años de historia, y volvió a consagrarse como el máximo artillero en el Clausura. Desde su llegada al club, jugó 113 partidos en los que convirtió 22 tantos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Riquelme se cruzó con Morena Beltrán por la forma de juego en el fútbol.

Morena Beltrán recordó su fuerte cruce con Juan Román Riquelme por una pregunta sobre Boca

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.

Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años

Neymar mostró un look que será tendencia en Navidad.

El look navideño de Neymar que muchos jóvenes querrán usar en estas Fiestas

Marruecos cerró un año deportivo para la historia.
play

Cayó uno de los rivales de la Selección: Jordania perdió la final de la Copa Árabe con Marruecos

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

Estudiantes apeló al TAS las sanciones de la AFA tras el pasillo de espaldas a Rosario Central

La Conmebol sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se definieron las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Rating Cero

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

Esta serie sueca se estrenó en Netflix en 2023.
play

Está en Netflix y es una comedia de humor negro sobre el duelo

Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina.
play

Está en Netflix y es un perturbador thriller ideal para ver antes de que termine el año

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

últimas noticias

play
Con el plan de salvataje, Vicentin evitó la quiebra y seguirá trabajando.

Trabajadores de Vicentin celebraron el fallo que homologó el salvataje y agradecieron al Grupo Grassi

Hace 50 minutos
Stefano Di Carlo con Fausto Vera durante la firma de contrato del jugador con River Plate.

River presentó su primer refuerzo: Fausto Vera se suma a las filas de Marcelo Gallardo

Hace 1 hora
Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Hace 1 hora
Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad

Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

Hace 1 hora
Una playa turística alejada de los grandes balnearios de la Costa Atlántica. 

Turismo: la playa alejada de la Costa Atlántica que es un encanto para el verano 2026

Hace 1 hora