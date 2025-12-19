Qué playas de Brasil son las mejores para visitar en 2026 según la inteligencia artificial

La evaluación tuvo en cuenta variables como la belleza natural, el estado del mar, el entorno, la infraestructura disponible y el tipo de actividades.

Elegir una playa en Brasil puede ser una tarea compleja por la enorme diversidad de opciones que ofrece su litoral. Para orientar a los turistas, la inteligencia artificial analizó distintos destinos y elaboró un ranking con las costas mejor valoradas del país de cara a la próxima temporada de verano y vacaciones del 2026.

La evaluación tuvo en cuenta variables como la belleza natural, el estado del mar, el entorno, la infraestructura disponible y el tipo de actividades que se pueden realizar en cada lugar. De este modo, se destacan playas muy reconocidas a nivel internacional junto a otras más tranquilas y preservadas.

El resultado es un mapa variado de propuestas que atraviesa distintas regiones de Brasil y refleja la amplitud de experiencias posibles, desde áreas protegidas con acceso limitado hasta escenarios urbanos con fuerte vida social.

Entre las opciones mejor posicionadas figuran Baía do Sancho y Praia do Leão, en Fernando de Noronha , Pernambuco. El archipiélago se destaca por sus aguas cristalinas, la riqueza de su fauna marina y un fuerte cuidado ambiental. Baía do Sancho suele liderar rankings globales por su paisaje y las condiciones ideales para buceo y snorkel, mientras que Praia do Leão conserva un perfil casi intacto. El acceso regulado es central para preservar este entorno.

También en Pernambuco aparece Praia dos Carneiros, cercana a Porto de Galinhas . Su postal de palmeras, arena clara y mar sereno se completa con la Capela de São Benedito frente al agua, uno de sus sellos que la distinguen. Es una alternativa elegida por quienes buscan calma, atractivo visual y propuestas gastronómicas sin una afluencia masiva de turistas.

Jericoacoara, Brasil Instagram @portaljericoacoaraoficial

En el nordeste, Jericoacoara, en Ceará, se ubica como un destino versátil por sus playas extensas, dunas, lagunas de agua dulce y atardeceres reconocidos. Resulta atractiva tanto para el descanso como para deportes como kitesurf o windsurf, y su acceso más exigente refuerza un ambiente relajado y singular. En Bahía, Praia do Espelho ofrece un perfil más tranquilo, con piletas naturales que se forman con marea baja y una infraestructura limitada, ideal para un vínculo más directo con la naturaleza.

Playa de Copacabana Tripadvisor

El listado se completa con Maragogi, en Alagoas, famosa por sus galés y su mar calmo, muy elegida para viajes familiares, también Copacabana e Ipanema, en Río de Janeiro, con un fuerte valor cultural y una experiencia urbana intensa, sumado a Praia de Pipa, en Río Grande do Norte, reconocida por sus acantilados y la presencia frecuente de delfines y Lopes Mendes, en Ilha Grande, una playa extensa y poco intervenida que se destaca por su entorno selvático y su arena blanca.