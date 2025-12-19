River presentó su primer refuerzo: Fausto Vera se suma a las filas de Marcelo Gallardo El mediocampista superó la revisión médica y selló su vínculo con el club de Núñez. El futbolista iniciará este sábado la pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza. Por + Seguir en







Stefano Di Carlo con Fausto Vera durante la firma de contrato del jugador con River Plate. Instagram

Este viernes, Fausto Vera firmó contrato y se convirtió oficialmente en el primer refuerzo de River Plate. El futbolista, proveniente del Atlético Mineiro de Brasil, concretó su vínculo con la institución y ya se encuentra a disposición de Marcelo Gallardo.

Stefano Di Carlo, presidente de la entidad, aparece en la publicación realizada en el Instagram del club, junto con el jugador y, sobre la mesa, una camiseta del equipo de Núñez. "Llega a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra", resalta, entre otras palabras, el mensaje oficial.

La operación entre los clubes se realizó bajo la modalidad de un préstamo con cargo de 500 mil dólares. El documento incluye además una opción de compra valuada en u$s4,5 millones. El exjugador de Argentinos Juniors priorizó la propuesta del conjunto millonario por sobre un ofrecimiento similar de Tigres de Monterrey, debido a su deseo de regresar a Buenos Aires.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Plate (@riverplate) "Hola a todos, les habla Fausto. Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", expresó el mediocampista a través de las redes sociales oficiales de la institución. Estas palabras marcaron su primer contacto con los hinchas luego de completar los estudios de rutina en el Centro Rossi durante la mañana.

El refuerzo llegó al país tras una breve licencia en Miami junto a su pareja, Aldana Masset, quien representó al país en el reciente certamen de Miss Universo. Una vez resueltos los detalles burocráticos de su salida del fútbol brasileño, el jugador llegó al Estadio Monumental para formalizar el acuerdo que lo vincula al proyecto deportivo del Muñeco.

Marcelo Gallardo tiene a su primer soldado para revertir la imagen que dejó River en 2025 La presencia de Vera en la mitad de la cancha era una de las prioridades que el entrenador solicitó a la dirigencia para afrontar las competencias locales e internacionales del próximo año. Con este movimiento, River abre su actividad en el libro de pases actual y busca fortalecer una zona clave del esquema táctico. El volante iniciará sus entrenamientos a la par del grupo a partir de mañana en River Camp, con el objetivo de lograr una adaptación veloz al ritmo de juego que propone el esquema del "Muñeco".