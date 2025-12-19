19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

River presentó su primer refuerzo: Fausto Vera se suma a las filas de Marcelo Gallardo

El mediocampista superó la revisión médica y selló su vínculo con el club de Núñez. El futbolista iniciará este sábado la pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza.

Por
Stefano Di Carlo con Fausto Vera durante la firma de contrato del jugador con River Plate.

Stefano Di Carlo con Fausto Vera durante la firma de contrato del jugador con River Plate.

Instagram

Este viernes, Fausto Vera firmó contrato y se convirtió oficialmente en el primer refuerzo de River Plate. El futbolista, proveniente del Atlético Mineiro de Brasil, concretó su vínculo con la institución y ya se encuentra a disposición de Marcelo Gallardo.

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años

Stefano Di Carlo, presidente de la entidad, aparece en la publicación realizada en el Instagram del club, junto con el jugador y, sobre la mesa, una camiseta del equipo de Núñez. "Llega a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra", resalta, entre otras palabras, el mensaje oficial.

La operación entre los clubes se realizó bajo la modalidad de un préstamo con cargo de 500 mil dólares. El documento incluye además una opción de compra valuada en u$s4,5 millones. El exjugador de Argentinos Juniors priorizó la propuesta del conjunto millonario por sobre un ofrecimiento similar de Tigres de Monterrey, debido a su deseo de regresar a Buenos Aires.

Embed

"Hola a todos, les habla Fausto. Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", expresó el mediocampista a través de las redes sociales oficiales de la institución. Estas palabras marcaron su primer contacto con los hinchas luego de completar los estudios de rutina en el Centro Rossi durante la mañana.

El refuerzo llegó al país tras una breve licencia en Miami junto a su pareja, Aldana Masset, quien representó al país en el reciente certamen de Miss Universo. Una vez resueltos los detalles burocráticos de su salida del fútbol brasileño, el jugador llegó al Estadio Monumental para formalizar el acuerdo que lo vincula al proyecto deportivo del Muñeco.

Marcelo Gallardo tiene a su primer soldado para revertir la imagen que dejó River en 2025

La presencia de Vera en la mitad de la cancha era una de las prioridades que el entrenador solicitó a la dirigencia para afrontar las competencias locales e internacionales del próximo año.

Con este movimiento, River abre su actividad en el libro de pases actual y busca fortalecer una zona clave del esquema táctico. El volante iniciará sus entrenamientos a la par del grupo a partir de mañana en River Camp, con el objetivo de lograr una adaptación veloz al ritmo de juego que propone el esquema del "Muñeco".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este futbolista de River no es tenido en cuenta por Gallardo.

Mientras Gallardo lo usa muy poco, un jugador de River recibió una noticia conmovedora

Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River.

Juan Fernando Quintero, agradecido a River: "Para mí es el Real Madrid"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Subte D y H extenderá horarios durante esta semana por distintos eventos. 

Dos líneas de subte funcionarán con horario especial esta semana: cuáles y cuándo será

Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

La Sub 16 de River.

Con dos goles de Cabral, River ganó la final contra Atlético de Madrid y se llevó la Messi Cup

Rating Cero

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

Esta serie sueca se estrenó en Netflix en 2023.
play

Está en Netflix y es una comedia de humor negro sobre el duelo

Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina.
play

Está en Netflix y es un perturbador thriller ideal para ver antes de que termine el año

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

últimas noticias

Una de las escenas del horror en Taiwán.

Terror en Taiwán: dos muertos y al menos seis heridos en un ataque con bombas de humo y cuchillo

Hace 9 minutos
play
Con el plan de salvataje, Vicentin evitó la quiebra y seguirá trabajando.

Trabajadores de Vicentin celebraron el fallo que homologó el salvataje y agradecieron al Grupo Grassi

Hace 1 hora
Stefano Di Carlo con Fausto Vera durante la firma de contrato del jugador con River Plate.

River presentó su primer refuerzo: Fausto Vera se suma a las filas de Marcelo Gallardo

Hace 1 hora
Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Hace 2 horas
Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad

Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

Hace 2 horas