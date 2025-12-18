18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los parques con playas que tiene Buenos Aires y fueron furor en el 2025

Arena, música y aire libre marcaron la temporada en la ciudad. Tres opciones se consolidaron como puntos de encuentro frente al calor.

Por
Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos

Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos, cada predio tiene su impronta particular,

Buenos Aires Ciudad
  • Tres espacios públicos de la Ciudad ofrecieron sectores con arena, sombra y actividades para vivir el verano sin salir de Buenos Aires.
  • La propuesta incluyó ferias gastronómicas, juegos de agua, deportes y opciones para descansar frente al río.
  • Parque de la Ciudad, Parque de los Niños y Parque Costero concentraron la mayor convocatoria durante enero y febrero de 2025.
  • Además de las áreas tipo playa, hubo eventos musicales al atardecer con entrada libre y programación especial.

Durante el verano de 2025, Buenos Aires volvió a ser sede de alternativas urbanas para quienes se quedaron en la ciudad y buscaron refrescarse sin viajar. Tres parques públicos se transformaron en puntos clave, con espacios que recrearon la experiencia de la playa y sumaron propuestas recreativas para todas las edades.

Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.
Te puede interesar:

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Entre enero y mediados de febrero, estos parques ofrecieron arena, reposeras, sombrillas y una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. La iniciativa permitió aprovechar el aire libre incluso en los días calurosos, con acceso gratuito y en distintos barrios porteños.

Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos, cada predio tiene su impronta particular, desde sectores de relax hasta juegos acuáticos y eventos musicales que duraron todo el día.

Parque de la Ciudad

Qué parques con playa tiene Buenos Aires y estuvieron disponibles en 2025

El Parque de la Ciudad fue uno de los espacios más amplios y con mayor convocatoria del verano. En este lugar se desarrolló una feria de emprendedores, una zona gastronómica con food trucks y mesas al aire libre, y un sector de descanso con reposeras y sombrillas que replicó el clima costero. También hubo propuestas para niños, con talleres, espectáculos gratuitos y áreas de juego. A esto se sumaron actividades deportivas y recreativas como inflables, kartings, juegos de mesa y espacios para compartir en familia. El parque funcionó de martes a domingos, de 10 a 20, en Villa Soldati.

Parque de los niños

El Parque de los Niños ofreció una de las experiencias más cercanas a la playa dentro de la ciudad. Contó con un área con arena, reposeras y sombra, además de dos espacios acuáticos con juegos interactivos y duchas, pensados para grandes y chicos. La propuesta se completó con clases abiertas de ritmos latinos, cancha de bochas y una feria gastronómica con productos caseros. Estuvo abierto de martes a domingos, de 10 a 20, en la zona de Núñez.

El Parque Costero, uno de los predios más recientes, se destacó por su ubicación frente al río, a pocos metros del Aeroparque. Con una playa de arena y acceso directo al agua, se convirtió en un lugar elegido para juntarse a tomar mate, pasear en bicicleta y disfrutar del paisaje. Además, sumó un muelle para pescadores, un mirador con vistas abiertas, rampas para skate y amplios sectores verdes para pasar el día al aire libre. Permaneció abierto todos los días sobre la avenida Rafael Obligado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los mejores sitios en Brasil para recorrer y visitar este verano

Cómo es São Miguel dos Milagres, el refugio costero que está en Brasil y es ideal para visitar en 2026

En Córdoba hay un ﻿bosque con tintes selváticos que parece sacado de un cuento.

Turismo en Córdoba: el bosque con tintes selváticos que parece sacado de un cuento

Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Escapada internacional de Buenos Aires: el destino donde se destacan sus montañas rocosas

Destino neuquino con naturaleza y turismo en plena Patagonia.

Turismo en Argentina: el pueblito soñado de la Patagonia que muchas personas quieren conocer en el verano 2026

Los espacios porteños pensados para sostener la cultura y el Turismo

Es un ejemplo de arquitectura y tiene eventos todo el tiempo: cuál es el edificio emblema de Buenos Aires

Pinamar, uno de los destinos más populares de la Costa Atlántica.

Cuánto sale alquilar durante una semana en la Costa en enero 2026

Rating Cero

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

últimas noticias

Axel Kicillof. 

Axel, presente en la marcha contra la reforma laboral: "No va a mejorar nada con esta ley"

Hace 3 minutos
Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Hace 11 minutos
Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Hace 13 minutos
Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 19 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 19 minutos