Cuáles son los parques con playas que tiene Buenos Aires y fueron furor en el 2025 Arena, música y aire libre marcaron la temporada en la ciudad. Tres opciones se consolidaron como puntos de encuentro frente al calor.







Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos, cada predio tiene su impronta particular, Buenos Aires Ciudad

Tres espacios públicos de la Ciudad ofrecieron sectores con arena, sombra y actividades para vivir el verano sin salir de Buenos Aires.

La propuesta incluyó ferias gastronómicas, juegos de agua, deportes y opciones para descansar frente al río.

Parque de la Ciudad, Parque de los Niños y Parque Costero concentraron la mayor convocatoria durante enero y febrero de 2025.

Además de las áreas tipo playa, hubo eventos musicales al atardecer con entrada libre y programación especial. Durante el verano de 2025, Buenos Aires volvió a ser sede de alternativas urbanas para quienes se quedaron en la ciudad y buscaron refrescarse sin viajar. Tres parques públicos se transformaron en puntos clave, con espacios que recrearon la experiencia de la playa y sumaron propuestas recreativas para todas las edades.

Entre enero y mediados de febrero, estos parques ofrecieron arena, reposeras, sombrillas y una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. La iniciativa permitió aprovechar el aire libre incluso en los días calurosos, con acceso gratuito y en distintos barrios porteños.

Parque de la Ciudad Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Qué parques con playa tiene Buenos Aires y estuvieron disponibles en 2025 El Parque de la Ciudad fue uno de los espacios más amplios y con mayor convocatoria del verano. En este lugar se desarrolló una feria de emprendedores, una zona gastronómica con food trucks y mesas al aire libre, y un sector de descanso con reposeras y sombrillas que replicó el clima costero. También hubo propuestas para niños, con talleres, espectáculos gratuitos y áreas de juego. A esto se sumaron actividades deportivas y recreativas como inflables, kartings, juegos de mesa y espacios para compartir en familia. El parque funcionó de martes a domingos, de 10 a 20, en Villa Soldati.

Parque de los niños Wikipedia El Parque de los Niños ofreció una de las experiencias más cercanas a la playa dentro de la ciudad. Contó con un área con arena, reposeras y sombra, además de dos espacios acuáticos con juegos interactivos y duchas, pensados para grandes y chicos. La propuesta se completó con clases abiertas de ritmos latinos, cancha de bochas y una feria gastronómica con productos caseros. Estuvo abierto de martes a domingos, de 10 a 20, en la zona de Núñez.

El Parque Costero, uno de los predios más recientes, se destacó por su ubicación frente al río, a pocos metros del Aeroparque. Con una playa de arena y acceso directo al agua, se convirtió en un lugar elegido para juntarse a tomar mate, pasear en bicicleta y disfrutar del paisaje. Además, sumó un muelle para pescadores, un mirador con vistas abiertas, rampas para skate y amplios sectores verdes para pasar el día al aire libre. Permaneció abierto todos los días sobre la avenida Rafael Obligado.