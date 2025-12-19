IR A
Está en Netflix y es una comedia de humor negro sobre el duelo

Esta miniserie tiene solo seis capítulos y cada uno dura media hora. Su combinación de humor, emociones fuertes y excelentes actuaciones no te va a dejar despegarte de la pantalla.

Esta serie sueca se estrenó en Netflix en 2023.

Esta serie sueca se estrenó en Netflix en 2023.

Una de las principales ventajas del catálogo de Netflix es que permite acceder a producciones de todas partes del mundo. En particular, las series nórdicas han ido ganando popularidad entre los suscriptores con sus historias crudas y conmovedoras, como una comedia de humor negro sobre el duelo.

Se trata de Tore, una miniserie que se estrenó en 2023 y tiene solo seis capítulos de unos 30 minutos cada uno, por lo que resulta perfecta para maratonear. Está ambientada en Estocolmo, la capital de Suecia, pero no hace falta conocer su cultura para identificarse con la historia que cuenta.

Tore es un ensayo sobre la pérdida y las formas de gestionar el dolor, sobre esos momentos que cambian todo lo que sabemos sobre nuestra vida y nos obligan a empezar de nuevo, sin rumbo y perdidos. A través de la sinceridad y el humor, la serie también abre camino a la esperanza.

Tore Netflix

Netflix: sinopsis de Tore

Tore tiene 27 años, pero aún no superó su inmadurez; no tiene un rumbo claro en la vida, sigue viviendo en la casa paterna y está muy cómodo con eso, a pesar de que su papá intenta empujarlo a que pruebe nuevas experiencias. Todo cambia repentinamente cuando su padre muere en un trágico accidente.

Después de perder a la persona más importante de su vida, Tore no sabe cómo enfrentar el dolor ni seguir adelante, así que se sumerge en un mundo desconocido de sexo, drogas y alcohol. Su familia y amigos intentarán ayudarlo a que procese lo que siente y encuentre su propio camino.

Tráiler de Tore

Embed - TORE (Trailer español)

Reparto de Tore

  • William Spetz como Tore.
  • Hannes Fohlin como Erik.
  • Peter Haber como Bosse.
  • Sanna Sundqvist como Linn.
  • Carlos Romero Cruz como Shady Meat.
  • Per Svensson como Per.
  • Víctor Iván como Viggo.
  • Karin Bertling como Heidi.
  • Lotta Tejle como Ulla.
  • Doreen Ndagire como Lo.
