19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Trabajadores de Vicentin celebraron el fallo que homologó el salvataje y agradecieron al Grupo Grassi

El juez Fabián Lorenzini aprobó este jueves la propuesta de la corredora rosarina, otorgándole el control total de la agroexportadora y habilitando la ejecución del plan de rescate. "Esto nos permite proyectar nuestro futuro personal y el de toda nuestra familia", destacaron en un comunicado.

Por
Con el plan de salvataje

Con el plan de salvataje, Vicentin evitó la quiebra y seguirá trabajando.

Los trabajadores de Vicentin, una de las principales corredoras de granos del país, festejaron el fallo del juez Fabián Lorenzini que homologó la propuesta de la compañía Grassi S.A. para tomar el control de la firma. "Es una gran noticia para no ir a la quiebra y que la empresa continúe trabajando y los acreedores cobren", aseguraron.

La mora bancaria de los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, un porcentaje que triplica al del mismo mes del año pasado.
Te puede interesar:

Hogares al límite: la morosidad se disparó en octubre y alcanzó niveles récord en préstamos personales

Según el comunicado difundido este viernes, la homologación representa "por lo que tanto venimos luchando durante seis años" y significa no solo continuidad laboral, sino también "estabilidad emocional" para las familias vinculadas a la empresa. "Esto nos vuelve a ilusionar, nos permite proyectar nuestro futuro personal y el de toda nuestra familia", agregaron sobre el fallo judicial.

Por otra parte, los trabajadores informaron que el CEO de la compañía que se hará cargo de Vicentin, Mariano Grassi, se comunicó con ellos para agradecerles su esfuerzo e informarles que "comienza un nuevo camino, con muchas expectativas hacia adelante".

Los empleados agradecieron públicamente ese reconocimiento y ratificaron su acompañamiento con el trabajo, "como hasta ahora", además de destacar el apoyo recibido por parte de los medios de comunicación durante el proceso.

En un video compartido por Grassi a los trabajadores de Vicentin, el CEO les explicó cómo el grupo planea sacar a la exportadora de granos de su crisis económica y financiera con el deseo de "volver a poner en valor el trabajo, la producción y la confianza". "Venimos a escuchar, a organizar y a construir paso a paso, con claridad, con responsabilidad y con hechos que acompañen cada palabra", afirmó.

Embed - GRASSI | Comunicacion Interna

El fallo judicial que homologó el salvataje de Vicentin y le otorgó su control al Grupo Grassi

El pasado jueves, el juez Fabián Lorenzini homologó la propuesta de la corredora rosarina Grassi en el marco del procedimiento de cramdown de Vicentin. Con este fallo, el magistrado rechazó la totalidad de las impugnaciones presentadas por acreedores y competidores, otorgando a Grassi el control total de la agroexportadora y habilitando de forma inmediata la ejecución del plan de salvataje.

Según publicó Ámbito, la sentencia valida el traspaso de la totalidad del capital accionario tras considerar acreditadas las mayorías legales. Según el dictamen de la sindicatura, la propuesta de Grassi obtuvo el respaldo del 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado, superando los umbrales exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras para un proceso que acumulaba deudas por más de u$s1.500 millones.

En su resolución, Lorenzini desestimó los cuestionamientos presentados por el consorcio Molinos Agro–Louis Dreyfus Company y diversas entidades financieras. El juez sostuvo que las impugnaciones no demostraron irregularidades ni abuso del derecho, reafirmando el carácter automático de la adjudicación cuando se logran las mayorías y la valuación del capital resulta negativa.

Noticias relacionadas

Es conveniente prestar atención no solo al porcentaje informado, sino también al monto final que se recibe al vencimiento del plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El salario requerido volvió a subir en noviembre. 

El sueldo promedio requerido por los argentinos volvió a subir en noviembre y roza los $1.800.000

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Este es el cambio clave que tendrá el monotributo porteño a partir del 2026

Ese día, los usuarios podrán acceder a un 35% de reintegro sobre el total de la compra.

Así podés aprovechar el descuento mejorado en carnicerías de Cuenta DNI para diciembre 2025

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en enero 2026

El dólar se ubica abajo de los $1.500, 

El dólar cerró la semana estable y cerca de los $1.500

Rating Cero

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

Esta serie sueca se estrenó en Netflix en 2023.
play

Está en Netflix y es una comedia de humor negro sobre el duelo

Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina.
play

Está en Netflix y es un perturbador thriller ideal para ver antes de que termine el año

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

últimas noticias

play
Con el plan de salvataje, Vicentin evitó la quiebra y seguirá trabajando.

Trabajadores de Vicentin celebraron el fallo que homologó el salvataje y agradecieron al Grupo Grassi

Hace 50 minutos
Stefano Di Carlo con Fausto Vera durante la firma de contrato del jugador con River Plate.

River presentó su primer refuerzo: Fausto Vera se suma a las filas de Marcelo Gallardo

Hace 1 hora
Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Hace 1 hora
Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad

Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

Hace 1 hora
Una playa turística alejada de los grandes balnearios de la Costa Atlántica. 

Turismo: la playa alejada de la Costa Atlántica que es un encanto para el verano 2026

Hace 1 hora