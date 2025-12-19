Trabajadores de Vicentin celebraron el fallo que homologó el salvataje y agradecieron al Grupo Grassi

El juez Fabián Lorenzini aprobó este jueves la propuesta de la corredora rosarina, otorgándole el control total de la agroexportadora y habilitando la ejecución del plan de rescate. "Esto nos permite proyectar nuestro futuro personal y el de toda nuestra familia", destacaron en un comunicado.

Los trabajadores de Vicentin , una de las principales corredoras de granos del país, festejaron el fallo del juez Fabián Lorenzini que homologó la propuesta de la compañía Grassi S.A. para tomar el control de la firma . "Es una gran noticia para no ir a la quiebra y que la empresa continúe trabajando y los acreedores cobren", aseguraron.

Según el comunicado difundido este viernes, la homologación representa " por lo que tanto venimos luchando durante seis años" y significa no solo continuidad laboral, sino también "estabilidad emocional" para las familias vinculadas a la empresa. "Esto nos vuelve a ilusionar, nos permite proyectar nuestro futuro personal y el de toda nuestra familia", agregaron sobre el fallo judicial.

Por otra parte, los trabajadores informaron que el CEO de la compañía que se hará cargo de Vicentin, Mariano Grassi , se comunicó con ellos para agradecerles su esfuerzo e informarles que "comienza un nuevo camino, con muchas expectativas hacia adelante".

Los empleados agradecieron públicamente ese reconocimiento y ratificaron su acompañamiento con el trabajo, "como hasta ahora", además de destacar el apoyo recibido por parte de los medios de comunicación durante el proceso.

En un video compartido por Grassi a los trabajadores de Vicentin , el CEO les explicó cómo el grupo planea sacar a la exportadora de granos de su crisis económica y financiera con el deseo de "volver a poner en valor el trabajo, la producción y la confianza". "Venimos a escuchar, a organizar y a construir paso a paso, con claridad, con responsabilidad y con hechos que acompañen cada palabra", afirmó.

El pasado jueves, el juez Fabián Lorenzini homologó la propuesta de la corredora rosarina Grassi en el marco del procedimiento de cramdown de Vicentin. Con este fallo, el magistrado rechazó la totalidad de las impugnaciones presentadas por acreedores y competidores, otorgando a Grassi el control total de la agroexportadora y habilitando de forma inmediata la ejecución del plan de salvataje.

Según publicó Ámbito, la sentencia valida el traspaso de la totalidad del capital accionario tras considerar acreditadas las mayorías legales. Según el dictamen de la sindicatura, la propuesta de Grassi obtuvo el respaldo del 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado, superando los umbrales exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras para un proceso que acumulaba deudas por más de u$s1.500 millones.

En su resolución, Lorenzini desestimó los cuestionamientos presentados por el consorcio Molinos Agro–Louis Dreyfus Company y diversas entidades financieras. El juez sostuvo que las impugnaciones no demostraron irregularidades ni abuso del derecho, reafirmando el carácter automático de la adjudicación cuando se logran las mayorías y la valuación del capital resulta negativa.