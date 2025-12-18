Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas Las localidades de la Costa Atlántica están entre los destinos más elegidos para recibir el Año Nuevo. Los precios varían dependiendo de la ubicación del inmueble y las comodidades incluidas. Por + Seguir en







Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos. REMAX

La Costa Atlántica es uno de los destinos más elegidos para pasar las Fiestas.

Según agentes inmobiliarios, las consultas y reservas se mantienen estables respecto al año pasado.

En Mar del Plata, Pinamar, Necochea y San Bernardo se puede alquilar un departamento de 3 ambientes desde $80.000 por día.

En Cariló, en cambio, el precio comienza en u$s4.000 la quincena. Con el fin de año cada vez más cerca, una de las tendencias más habituales es pasar las Fiestas en la Costa Atlántica y recibir el mes de enero en la playa. Muchas familias prefieren comenzar sus vacaciones en los últimos días de diciembre, y los departamentos de 3 ambientes están entre los más buscados.

Tanto las inmobiliarias tradicionales como las plataformas de alquileres temporarios señalan que la Costa se mantiene como uno de los destinos más fuertes para pasar Año Nuevo. El nivel de consultas y de reservas confirmadas se ha mantenido estable respecto a los números de la temporada anterior.

Mar del Plata encabeza la lista de preferencias, con estadías que van desde los cinco hasta los siete días, pero también se espera movimiento en localidades como Pinamar, Cariló, Necochea y San Bernardo. Para familias o grupos de hasta seis turistas, los departamentos de 3 ambientes son la mejor opción.

pinamar.webp Cuánto cuesta alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas El alquiler de un departamento de 3 ambientes varía según la localidad de la Costa Atlántica, la cercanía con el centro y otras comodidades, por ejemplo la cochera. En Mar del Plata, el valor oscila entre $100.000 y $120.000 por día; si se opta por una casa, suelen estar más alejadas del microcentro.

En Pinamar, Necochea y San Bernardo, el alquiler de un departamento de 3 ambientes cuesta entre $80.000 y $150.000 por día, dependiendo de la ubicación, los servicios incluidos y la antigüedad del edificio. Estas localidades están entre las más elegidas para recibir el Año Nuevo.

En el otro extremo, los alquileres más exclusivos se encuentran en Cariló, donde muchos de los valores se expresan en dólares. El alquiler de una casa de 3 ambientes para pasar las Fiestas comienza en u$s4.000. En los alrededores del campo de golf, pueden llegar a u$s6.000 la quincena.