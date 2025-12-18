18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Las localidades de la Costa Atlántica están entre los destinos más elegidos para recibir el Año Nuevo. Los precios varían dependiendo de la ubicación del inmueble y las comodidades incluidas.

Por
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

REMAX
  • La Costa Atlántica es uno de los destinos más elegidos para pasar las Fiestas.
  • Según agentes inmobiliarios, las consultas y reservas se mantienen estables respecto al año pasado.
  • En Mar del Plata, Pinamar, Necochea y San Bernardo se puede alquilar un departamento de 3 ambientes desde $80.000 por día.
  • En Cariló, en cambio, el precio comienza en u$s4.000 la quincena.

Con el fin de año cada vez más cerca, una de las tendencias más habituales es pasar las Fiestas en la Costa Atlántica y recibir el mes de enero en la playa. Muchas familias prefieren comenzar sus vacaciones en los últimos días de diciembre, y los departamentos de 3 ambientes están entre los más buscados.

Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos, cada predio tiene su impronta particular,
Te puede interesar:

Cuáles son los parques con playas que tiene Buenos Aires y fueron furor en el 2025

Tanto las inmobiliarias tradicionales como las plataformas de alquileres temporarios señalan que la Costa se mantiene como uno de los destinos más fuertes para pasar Año Nuevo. El nivel de consultas y de reservas confirmadas se ha mantenido estable respecto a los números de la temporada anterior.

Mar del Plata encabeza la lista de preferencias, con estadías que van desde los cinco hasta los siete días, pero también se espera movimiento en localidades como Pinamar, Cariló, Necochea y San Bernardo. Para familias o grupos de hasta seis turistas, los departamentos de 3 ambientes son la mejor opción.

pinamar.webp

Cuánto cuesta alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

El alquiler de un departamento de 3 ambientes varía según la localidad de la Costa Atlántica, la cercanía con el centro y otras comodidades, por ejemplo la cochera. En Mar del Plata, el valor oscila entre $100.000 y $120.000 por día; si se opta por una casa, suelen estar más alejadas del microcentro.

En Pinamar, Necochea y San Bernardo, el alquiler de un departamento de 3 ambientes cuesta entre $80.000 y $150.000 por día, dependiendo de la ubicación, los servicios incluidos y la antigüedad del edificio. Estas localidades están entre las más elegidas para recibir el Año Nuevo.

En el otro extremo, los alquileres más exclusivos se encuentran en Cariló, donde muchos de los valores se expresan en dólares. El alquiler de una casa de 3 ambientes para pasar las Fiestas comienza en u$s4.000. En los alrededores del campo de golf, pueden llegar a u$s6.000 la quincena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los mejores sitios en Brasil para recorrer y visitar este verano

Cómo es São Miguel dos Milagres, el refugio costero que está en Brasil y es ideal para visitar en 2026

En Córdoba hay un ﻿bosque con tintes selváticos que parece sacado de un cuento.

Turismo en Córdoba: el bosque con tintes selváticos que parece sacado de un cuento

Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Escapada internacional de Buenos Aires: el destino donde se destacan sus montañas rocosas

Destino neuquino con naturaleza y turismo en plena Patagonia.

Turismo en Argentina: el pueblito soñado de la Patagonia que muchas personas quieren conocer en el verano 2026

Los espacios porteños pensados para sostener la cultura y el Turismo

Es un ejemplo de arquitectura y tiene eventos todo el tiempo: cuál es el edificio emblema de Buenos Aires

Pinamar, uno de los destinos más populares de la Costa Atlántica.

Cuánto sale alquilar durante una semana en la Costa en enero 2026

Rating Cero

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

El chef de 55 años se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Qué le pasó a Christian Petersen: está internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes

últimas noticias

Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 11 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 11 minutos
Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año.

Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania

Hace 12 minutos
Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Hace 12 minutos
El perfume elegido por Mauro Icardi y su presencia en el mercado argentino.

Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Hace 24 minutos