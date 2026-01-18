Turismo en la Costa Atlántica: las mejores playas para hacer sandboard en el verano 2026

La Costa Atlántica suma propuestas de médanos y pendientes para practicar sandboard durante la temporada estival, con opciones tanto para expertos como para quienes se inician.

El sandboard es una de las actividades que se pueden hacer en las dunas de playas bonaerenses y otras regiones argentinas.

La Costa Atlántica argentina ofrece en el verano 2026 una serie de playas con médanos y pendientes ideales para la práctica del sandboard , un deporte de tabla que se consolida como una de las actividades más buscadas fuera del circuito tradicional de playa.

En distintos puntos del litoral bonaerense, las dunas naturales presentan condiciones que permiten descensos prolongados, con inclinaciones variables y superficies aptas tanto para aficionados experimentados como para quienes dan sus primeros pasos sobre la arena.

Con una temporada alta que se extiende entre enero y febrero , el sandboard se suma a la agenda turística con propuestas organizadas, alquiler de equipos y zonas específicas habilitadas para la actividad.

Pinamar concentra uno de los principales polos de sandboard de la Costa Atlántica en el sector conocido como La Frontera , ubicado sobre el kilómetro 386 de la Ruta Provincial 11 . Se trata de una zona de médanos amplios y abiertos, con pendientes naturales que oscilan entre 18 y 30 grados y pistas de descenso que pueden alcanzar los 90 metros de extensión continua.

La Frontera de Pinamar reúne algunas de las dunas más altas y extensas para hacer sandboard en la Costa Atlántica.

Las dunas más cercanas a la ruta presentan alturas intermedias, mientras que las formaciones de mayor envergadura, que llegan hasta los 40 metros , se encuentran a mayor distancia del parador principal. El acceso a estos puntos suele realizarse a pie o mediante vehículos 4x4 , lo que permite explorar distintos niveles de dificultad según la experiencia del deportista.

Durante la temporada de verano, el área cuenta con servicios de alquiler de tablas, asistencia técnica y excursiones guiadas, lo que convierte a Pinamar en uno de los destinos más completos para la práctica regular de sandboard.

Mar del Plata

En el partido de General Pueyrredón, el sandboard se desarrolla en distintos sectores del frente costero, con médanos de menor altura pero bien distribuidos a lo largo del litoral. Uno de los puntos más frecuentados es Barrancos, que presenta desniveles de entre 10 y 12 metros, ideales para descensos cortos y controlados.

Otro sector destacado es El Arco, ubicado frente a la zona de La Serena, donde las formaciones naturales permiten practicar el deporte en un entorno semiurbano. A esto se suma la Reserva San Jacinto, que dispone de una escuela de instrucción en su playa pública, orientada a quienes buscan aprender técnica y postura básica.

Mar del Plata Mar del Plata combina sectores urbanos y reservas naturales para la práctica de sandboard.

En las Playas del Sur, espacios como La Morocha y Arena Beach completan la oferta con médanos aptos para el uso recreativo de tablas, especialmente durante las primeras horas del día.