Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Ajustar prioridades puede marcar la diferencia en la salud futura. La clave está en adaptar la dieta a las necesidades de cada organismo.

Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

  • Un especialista en longevidad sostiene que el orden de los alimentos impacta directamente en la salud a largo plazo.
  • La nueva pirámide alimenticia propone cambios en las proporciones y en la prioridad de ciertos grupos.
  • Pescados y mariscos aparecen como una opción central frente al consumo de carnes rojas.
  • La personalización de la dieta surge como una clave para mejorar bienestar y expectativa de vida.

La alimentación ocupa un rol central cuando se trata de pensar en una vida más larga y con mejor calidad. Desde esta mirada, distintos expertos en longevidad analizan no solo qué se come, sino también qué alimentos deberían ocupar un lugar prioritario en la rutina diaria.

En ese sentido, cambios recientes en la pirámide nutricional abrieron el debate sobre cómo reorganizar los hábitos alimentarios. El nuevo enfoque pone el acento en una mayor presencia de proteínas de calidad, alimentos reales y una distribución diferente de los grupos tradicionales.

A partir de este esquema, algunos especialistas proponen ir un paso más allá y adaptar esas recomendaciones a las necesidades individuales, teniendo en cuenta factores biológicos y metabólicos que influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Barra Chalaca - Milanesa de pescado con pasta al pasto 1 (2).jpg

Qué comida es fundamental para priorizar antes que la carne

Según el doctor Sebastián La Rosa, experto argentino en longevidad y divulgador científico, uno de los principales ajustes consiste en dar mayor protagonismo a pescados y mariscos por sobre las carnes rojas. Este cambio no implica eliminar alimentos, sino modificar las proporciones dentro de una estructura más equilibrada.

La Rosa explica que la nueva pirámide alimenticia representa un avance positivo, ya que incrementa la presencia de proteínas y prioriza comidas menos procesadas. Sin embargo, sostiene que aún es posible optimizarla si el objetivo es mejorar la salud y aumentar la longevidad, siempre basándose en evidencia científica.

La Pescadería restaurante, mariscos

En la propuesta desarrollada junto a su equipo, los vegetales ocupan la base del esquema, mientras que los productos del mar ganan relevancia frente a otras fuentes proteicas. En niveles intermedios se incluyen pequeños grupos de alimentos consumidos en cantidades moderadas, como frutos de bajo índice glucémico, fermentados que favorecen la microbiota y huevos.

El eje central del planteo es la adaptación individual. El especialista remarca que no existe un modelo único válido para todas las personas, ya que influyen variables como la genética, el entorno y los posibles déficits nutricionales. Identificar qué nutrientes suelen faltar y ajustar la alimentación al propio metabolismo permite construir una base más sólida orientada al bienestar a largo plazo.

