Así es la escapada de campo que podés hacer en Uruguay y a la que es fácil llegar desde Montevideo Una opción rural que invita a desconectar en plena naturaleza. Su cercanía con el mar suma valor a la experiencia.







El alojamiento propone habitaciones cómodas y un clima muy tranquilo.

Un establecimiento rural en las sierras de Rocha se posiciona como una alternativa ideal para descansar en contacto con la naturaleza.

Su ubicación permite llegar fácilmente desde Montevideo y también aprovechar la cercanía con Punta del Este.

La propuesta incluye alojamiento cómodo, actividades de campo y experiencias ligadas a la vida rural.

El entorno ofrece tranquilidad serrana con la posibilidad de sumar playas del Atlántico a la escapada. Uruguay cuenta con destinos que tienen todo lo necesario para bajar el ritmo y alejarse del ruido urbano sin resignar accesibilidad. En ese contexto, una escapada de campo en el este del país aparece como una opción atractiva para quienes buscan naturaleza, calma y experiencias auténticas.

En las sierras de Rocha, una zona que une paisaje rural y cercanía al mar, se afianzó una propuesta que ganó popularidad entre turistas locales y extranjeros. Su entorno natural, sumado a una oferta pensada para el descanso, la convirtió en una elección frecuente durante los últimos meses.

La posibilidad de llegar en pocas horas desde Montevideo y de sumar actividades al aire libre explica el interés creciente por este rincón uruguayo, ideal tanto para una estadía corta como para una pausa más prolongada lejos de las multitudes.

Estancia El Charabón se encuentra en plena región serrana de Rocha y ofrece una experiencia centrada en la vida de campo. El alojamiento propone habitaciones cómodas y un clima de tranquilidad que permite desconectarse del ritmo cotidiano, rodeado de praderas y paisajes naturales.

Entre las actividades más destacadas aparecen las cabalgatas guiadas y los safaris fotográficos, pensados para recorrer el entorno y conocer la flora y fauna local. A esto se suman experiencias rurales como el ordeñe de ganado y caminatas por las praderas, que permiten un contacto directo con las tareas tradicionales del lugar.

El descanso también tiene su espacio, con una pileta con vistas abiertas al campo y áreas comunes destinadas al relax. La propuesta gastronómica se basa en cocina casera de muy buen nivel, con platos que buscan resaltar sabores locales y acompañar la experiencia rural. La ubicación es otro de sus puntos fuertes. La estancia está a unos 225 kilómetros de Montevideo y a solo 80 kilómetros de Punta del Este, lo que hace más fácil el acceso por ruta y permite sumar visitas a las playas del Atlántico. El recorrido atraviesa caminos tranquilos y paisajes característicos de Rocha, donde el campo y el mar conviven a pocos kilómetros de distancia.