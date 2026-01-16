Así es la escapada de campo que podés hacer en Uruguay y a la que es fácil llegar desde Montevideo

En las sierras de Rocha, una zona que une paisaje rural y cercanía al mar, se afianzó una propuesta que ganó popularidad entre turistas locales y extranjeros. Su entorno natural, sumado a una oferta pensada para el descanso, la convirtió en una elección frecuente durante los últimos meses.
Entre las actividades más destacadas aparecen las cabalgatas guiadas y los safaris fotográficos, pensados para recorrer el entorno y conocer la flora y fauna local. A esto se suman experiencias rurales como el ordeñe de ganado y caminatas por las praderas, que permiten un contacto directo con las tareas tradicionales del lugar.
El descanso también tiene su espacio, con una pileta con vistas abiertas al campo y áreas comunes destinadas al relax. La propuesta gastronómica se basa en cocina casera de muy buen nivel, con platos que buscan resaltar sabores locales y acompañar la experiencia rural.
La ubicación es otro de sus puntos fuertes. La estancia está a unos 225 kilómetros de Montevideo y a solo 80 kilómetros de Punta del Este, lo que hace más fácil el acceso por ruta y permite sumar visitas a las playas del Atlántico. El recorrido atraviesa caminos tranquilos y paisajes característicos de Rocha, donde el campo y el mar conviven a pocos kilómetros de distancia.