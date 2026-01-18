BTS llega por primera vez a la Argentina: cómo se preparan las Army y qué sorpresas planean

Inmediatamente después de que se anunciaran los dos conciertos, los fanáticos de BTS Arg y Army Argentina comenzaron a organizarse para octubre. Hace años que trabajan para este momento y ya tienen varios proyectos en marcha.

Aún no se sabe en qué estadio van a presentarse, tampoco cuándo ni cómo se van a poder comprar las entradas para ver a la banda surcoreana BTS en Argentina el 23 y el 24 de octubre , pero las Army ya están listas . Hace años que las fans locales realizan proyectos para que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook noten al país y lo sumen a alguna gira.

BTS Arg (@RiseOnBangtanAr) empezó a difundir la labor de Bangtan en 2014, un año después de su lanzamiento como banda, y reúne a más de 60.000 personas en X. Army Argentina (@btsargentina.official) inició en 2019 y junta a casi 40.000 seguidores en Instagram. Son las fanbases con más repercusión en el país.

"Entre todas las fanbases nos llevamos bien y teníamos un proyecto en común, que era traer a BTS, y lo logramos . Y así tengamos 200 seguidores o 50.000, no importa, nos unimos porque es un trabajo en conjunto. Si no lo hacíamos todos juntos, no lo íbamos a lograr . Sin el apoyo de los fans, tampoco", detalló la fundadora de BTS Arg, Gilda Barreto , a C5N .

La joven de 28 años vive en la Ciudad de Buenos Aires y produce los eventos de BTS Arg, mientras que Rocío Miranda , también de 28 años, administra las redes sociales. Las dos vieron a Jin junto a Coldplay en el Monumental en 2022.

" Esa semana no dormimos , estábamos encargándonos de que él note que nos importa y que nos emociona", recordó Gilda. Este martes las dos jóvenes interrumpieron su jornada laboral para asimilar que su banda favorita pisará Argentina.

Embed - (Jin) 'The Astronaut' (with Coldplay) @ Coldplay’s Music Of The Spheres Tour in Buenos Aires

Por su parte, Army Argentina tiene un staff integrado por personas de todo el país de entre 18 y 50 años, con Mateo Ramírez (Santa Fe), Agustina Olivetto (provincia de Buenos Aires), Natalia Rivera Pusiol (Córdoba) y Mariela (Ciudad de Buenos Aires) como las caras visibles.

"Al estar en este primer anuncio, se pone en valor el trabajo que viene haciendo Army en estos años. No somos una sola fanbase, hay varios que vienen haciendo proyectos, no es que estamos en las sombras esperando que anuncien y ya", explicó el fundador de Army Argentina, y agregó: "Es súper importante la fecha, pero es el saldo de una recompensa que venimos hace tiempo tratando de construir juntos".

"Proteger a todos": los fans y la seguridad de BTS en Argentina

El público argentino es conocido por su pasión en el aeropuerto, en el hotel y en los conciertos. Las Army predican el respeto no solo entre sí, sino también con los integrantes de la banda. Por lo tanto, chocan la pasión y la emoción con el cuidado.

La fundadora de BTS Arg adelantó que no irá al aeropuerto a recibir al grupo como parte de su compromiso con la seguridad de sus ídolos, ya que desde la fanbase es lo que piensan impulsar como prioridad.

"Nuestro proyecto principal va a ser intentar incentivar que no vayan al aeropuerto a acosar. Cuando vino Jin, pateaban, gritaban y golpeaban otros autos que no tenían nada que ver", recordó Gilda, y Rocío se lamentó: "De hecho, Jin salió por otro lado porque había muchas fans".

Para garantizar la seguridad de BTS en los aeropuertos, las Army de todo el mundo suelen utilizar una cinta violeta para marcarles el camino seguro por el que podrán circular sin ser aplastados. En Argentina, la confección de este camino está a cargo de Army Argentina, debido a que habían iniciado el proyecto One Flag One Army antes del anuncio para elaborar una bandera entre las fanbases de todo el país.

Agustina coincidió con Natalia en que "proteger a todos" es lo que identifica a las fans de BTS. "Así como cuidamos a los chicos, también nos cuidamos entre nosotros", aseguró la cordobesa, especialmente ante las estafas que comienzan a circular a tan solo días de la confirmación de los conciertos.

Embed - ARMY ARGENTINA on Instagram: "El lazo morado no es solo un color...es una promesa. ARMY cuidando, respetando y protegiendo: #PurpleRibbonProject Nuestra bandera será el cordón morado que los proteja SUMATE ACERCANDOTE A LA FB O STORE O GRUPO ARMY MÁS CERCANO, DEJAMOS LA LISTA ABAJO @bts.bighitofficial comparti con tus amigos armys Activá notificaciones #OneFlagOneARMY #ARMYArgentinaUnited #OneFlagForBTS #BTSISBACK BTSISCOMING BUENOS AIRES @btsargentina.official @Butterfly_Moon97 (CABA – El Rosedal) @bts.enarg (Zona Norte – Pilar) @dynamitekpopacademy (Ramos Mejía – Zona Oeste) @BTSMDPARG (Mar del Plata) @riseonbangtanarg.oficial (CABA) @store.2039 (CABA – Microcentro) @btsforyoutharg (CABA y Pcia. de Bs As) @bangtanarmyarg (La Plata y alrededores) @ipurpleday.ar (CABA) @las11.11shop (CABA – BC y La Revo) @bangtanstyle.fb (Zona Norte y Sur) @btsarmyargzo (Merlo – Zona Oeste) @armyfanstore.arg @storeblueandgrey (CABA – Abasto) @amparo.afc (CABA) @7MoonStore (La Matanza – Zona Oeste) @k.Eventoss (Catán, Laferrere, San Justo – Zona Oeste) @modo_corea @be.that.spark.arg (CABA) ENTRE RÍOS @armys.gchu CÓRDOBA @bts.cordobaarg (Córdoba Capital) @btsriocuarto (Río Cuarto) @armyborahae.cba @purple.abyss7 @guada.lupe_salas @moa.box_ @idoltown.cba (Feria y eventos en Córdoba) FORMOSA @btsarmyformosa SALTA @Magicshopsalta @army_salta @mikrokosmossalta SANTA FE @We.are.bulletproof.sf (Santa Fe Capital) @army.x.bts_rosario (Rosario) @ipurpleyou.rosario (Rosario y alrededores) @riseonbangtansf (Rosario y alrededores) @Bangtan.loly (Rosario) @laurora.armystore (Capitán Bermúdez) MENDOZA @armyzonemdz @purpleprojectargentina JUJUY @purple.army.jujuy RÍO NEGRO @bts_rionegro @bts.bariloche25_7 LA PAMPA @bts.armylapampa.argentina NEUQUÉN @btssedenqn @bultaoreune_nqn_fan_base MISIONES @btsmisiones.official CHACO @whalien_19579 CHUBUT @whalien_19579 TIERRA DEL FUEGO @army_ushuaiatdf @whalien_19579" View this post on Instagram

Los proyectos en marcha por BTS y los que vendrán

El lazo morado se presentará en un encuentro el 15 de marzo en el Planetario en la Ciudad de Buenos Aires y en juntadas por todo el país. La encargada de recibir todas las banderas es Agustina, quien las cose junto a su madre. Ese domingo de marzo será una antesala para las fechas de octubre, y Army Argentina espera una gran convocatoria.

También está en marcha el proyecto Morado, que consiste en la coordinación, a través de un canal de difusión en WhatsApp, de actividades masivas tanto digitales como presenciales, que van desde reproducir una canción en Spotify para que suba en el ranking hasta coordinar alguna compra de merch o encontrarse de forma presencial. Este sábado 17 y domingo 18 de enero, entre las 15 y las 18, los fans se reunirán en el Obelisco y otros puntos del país para agradecer los recitales de este año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiseOnBangtanAr/status/1014191843175694336?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Todas queremos a ver a #BTS con las camisetas de ARGENTINA!



Aunque esto sea edit, esperemos que algún día pueda ser realidad!



Si se hace posible el tour en Argentina, ¿Que canciones les gustaría escuchar?#TeenChoice #ChoiceFandom #BTSARMY @BTS_twt pic.twitter.com/nVowLB6eGp — BTS Arg (@RiseOnBangtanAr) July 3, 2018

Las Army tienen diez meses para planificar y "ordenar la cabeza", en palabras de Gilda. La idea es sumar proyectos para recibir a BTS y convertir su estadía en una experiencia inolvidable para que no duden en regresar. Varias de estas iniciativas implican reunir dinero, desde alquilar camiones que reproduzcan los videos afuera del estadio hasta plotear colectivos o pagar por publicidad en pantallas cerca del Obelisco.

"Es complicado hacer cosas para recaudar porque Army va a estar pensando en las entradas. Y también sale el álbum (ARIRANG) ahora", remarcó Rocío, al coincidir con Gilda en que "la economía está complicada". Esto sin contar el tiempo y trabajo que lleva lograr acuerdos y coordinar con distintos grupos de fans por todo el país.

"Nosotras queremos hacer algo todo el mes completo para que lo disfruten las fans y de paso que BTS lo vea, ojalá", concluyó la fundadora de BTS Arg.

La venta de entradas para BTS en Argentina y el acampe

En el resto de los países donde BTS se presentó, la preventa de entradas se realizó por WeVerse, una aplicación que funciona como red social y tienda online oficial. Para tener la oportunidad de comprar en esa instancia, las fans de Estados Unidos y Europa tuvieron que pagar una membresía anual.

No es seguro que se vaya a usar el mismo sistema en Argentina, porque la venta de entradas y la legislación que la rige en cada país es distinta. Por ejemplo, algunos países permiten que todas las entradas se agoten en la instancia de preventa y no haya una instancia de venta general.

"En Argentina también hay preventas en bancos y con River, si es en River. Hay que esperar al aviso de acá", advirtió Rocío. La expectativa está puesta en el Monumental porque es el único estadio que permitiría el despliegue de un escenario 360°, como adelantó la banda que usará. Como muestra, está el último concierto de María Becerra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiseOnBangtanAr/status/2008634866212987161?s=20&partner=&hide_thread=false (*) personalmente siempre usé PayPal para comprar, pero me dijeron que la otra opción funciona muy bien! pic.twitter.com/SxZ9HobI0i — BTS Arg (@RiseOnBangtanAr) January 6, 2026

La falta de información en torno a la venta de entradas y el estadio no impidió que circulara el rumor de que ya había carpas en la vereda del estadio situado en Núñez. Otras versiones aclaran que esas carpas son para ver a Bad Bunny el 13, 14 y 15 de febrero.

"La primera carpa está cobrando por el primer puesto. Dijeron que era broma, pero sabemos que no lo es", detalló Gilda a C5N, y apuntó: "No me quiero arriesgar a acampar por algo que no sabemos si va a ser ahí".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sweet_sunshine6/status/2011332009076146479?s=20&partner=&hide_thread=false Pensé que era chiste pero es realllll pic.twitter.com/vPQPfrRKpJ — aroo| (@sweet_sunshine6) January 14, 2026

Desde Army Argentina recomendaron guiarse "siempre por lo oficial y lo comprobado" y confiar solamente en otras integrantes de Army, para evitar estafas de personas externas al fandom que cobran por acampar o por hacer la fila online para comprar las entradas. "No estamos a favor de todo eso. Protegemos a Army", aclaró Agustina.

"Cuando empieza el acampe, se termina la hermandad, se termina todo de repente", bromeó Mateo, y remarcó que la llegada de BTS a Argentina "es un regalo" y lo ideal sería "ir a disfrutar".