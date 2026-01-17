17 de enero de 2026 Inicio
Qué hacer en el Puerto de Frutos, uno de los destinos más elegidos de Buenos Aires

Entre el paisaje del Delta, el movimiento de lanchas y la variedad de actividades posibles, el lugar sigue renovando su atractivo.

  • Está ubicado en el centro de Tigre, cerca de la Estación Delta, y es uno de los principales atractivos turísticos del municipio.
  • Su nombre proviene de su antiguo rol como puerto de descarga de frutas y productos del Delta del Paraná.
  • Hoy cuenta con más de 500 locales de decoración, artesanías, muebles y productos regionales. Combina su historia ligada al comercio fluvial con un paseo moderno de compras y gastronomía.
  • Funciona de lunes a viernes de 10 a 18 y fines de semana y feriados de 10 a 20.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay un lugar que combina paseo, naturaleza, compras y gastronomía en un mismo recorrido y que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los puntos de turismo más visitados del conurbano. El Puerto de Frutos, en Tigre, es desde hace años una parada obligada para quienes buscan una escapada corta, ya sea por un día o por un fin de semana.

Es el escenario perfecto para realizar deportes acuáticos. 
Su encanto está en esa mezcla de tradición y renovación constante: un espacio que nació ligado al comercio fluvial y que hoy ofrece una experiencia mucho más amplia, donde conviven ferias, locales, propuestas gastronómicas y vistas al río. Cada fin de semana, miles de personas recorren sus pasillos sin apuro, en un clima que invita tanto a pasear como a descubrir rincones nuevos.

Qué podés hacer si visitás el Puerto de Frutos en Buenos Aires

En pleno centro de Tigre, a pocos pasos de la Estación Delta del Tren de la Costa, se ubica el Puerto de Frutos, un clásico para quienes visitan la ciudad. Este gran mercado al aire libre recibe a miles de personas cada año.

El lugar debe su nombre a la función que cumplió hasta mediados del siglo XX, cuando allí llegaba la producción frutícola del Delta del Paraná para luego ser enviada a la Ciudad de Buenos Aires. Con tres dársenas sobre el río Luján, el puerto era el punto de ingreso de mercadería como madera, arena, frutas y verduras. En ese contexto también se desarrolló el oficio de los mimbreros, dedicados a fabricar canastos para transportar y almacenar la fruta proveniente de las islas.

Con el paso del tiempo, la zona se transformó y hoy el Puerto de Frutos reúne más de 500 locales dedicados principalmente a la decoración y el diseño. Allí se pueden encontrar muebles de madera y hierro, plantas, objetos decorativos, artesanías de mimbre y junco, muebles de pino, miel y una gran variedad de productos regionales y alimenticios.

El paseo conserva, sin embargo, algo de su espíritu original: las largas escalinatas de hormigón que bajan hacia el canal todavía permiten ver las lanchas, muchas de ellas adaptadas para la venta, que recuerdan el antiguo comercio fluvial de frutas y plantas. Esa mezcla entre tradición y renovación es parte de su encanto.

Actualmente, este mercado ribereño abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas, y los sábados, domingos y feriados extiende su horario de 10 a 20, consolidándose como uno de los paseos más concurridos de la zona.

