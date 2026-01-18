Cine clásico y música al aire libre: este es el plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026 El plan consiste en una velada de cine clásico y música en vivo al aire libre, permitiendo a los asistentes disfrutar de una joya cinematográfica en un entorno natural privilegiado. Por + Seguir en







Malba Puertos propone para el verano 2026 funciones gratuitas de cine clásico con música en vivo al aire libre.

La programación incluye la proyección de Nosferatu (1922), ícono del cine mudo y del expresionismo alemán.

La musicalización en vivo está a cargo de Leo Sujatovich junto al dúo Kapai, con violonchelos y ejecución en tiempo real.

El entorno natural y la arquitectura del espacio crean una experiencia cultural inmersiva y diferente a la tradicional. Quienes buscan una propuesta cultural diferente para el verano pueden encontrar en Malba Puertos una alternativa que fusiona cine y música de forma singular. La iniciativa ofrece una velada de cine clásico con música en vivo al aire libre, en un entorno natural que potencia cada detalle de la experiencia. Además, el acceso es gratuito, lo que la convierte en una opción ideal para disfrutar de las noches cálidas de enero en Buenos Aires sin necesidad de gastar dinero.

La programación incluye la proyección de Nosferatu (1922), la icónica obra del expresionismo alemán dirigida por F. W. Murnau. Disfrutar de este clásico del cine mudo bajo el cielo nocturno crea una atmósfera única, que invita a redescubrir los orígenes del terror cinematográfico en un espacio artístico contemporáneo y cuidadosamente diseñado.

La propuesta se completa con una musicalización en vivo especialmente concebida para la función. La interpretación estará a cargo de Leo Sujatovich junto al dúo Kapai, integrado por las cellistas Karmen Rencsar y Pablo de Nucci. El sonido profundo de los violonchelos y la sensibilidad de los músicos aportan una carga emocional intensa, en diálogo permanente con las imágenes de la película, para construir un espectáculo inmersivo y difícil de olvidar.

Así es Malba Puertos, el plan con cine y música para hacer en el verano 2026 Malba Puertos se afirma este verano como un espacio cultural clave, con una propuesta que va más allá de las salas cerradas y se funde con el entorno natural. Esta sede del museo, reconocida por su arquitectura contemporánea y sus extensas áreas al aire libre, presenta para la temporada 2026 un ciclo que combina cine clásico y música en vivo bajo el cielo abierto. La iniciativa invita a vivir funciones especiales en un marco sereno y visualmente atractivo, donde el arte establece un vínculo directo con las lagunas y la vegetación que caracterizan al predio.

La agenda se distingue por recuperar grandes títulos del cine silente y realzar su fuerza expresiva mediante proyecciones de alta calidad en horario nocturno. Este formato ofrece una alternativa cultural accesible tanto para cinéfilos como para grupos familiares, con entrada gratuita y una experiencia distinta a la habitual. El clima que se genera en Puertos, alejado del ruido de la ciudad, convierte cada función en un encuentro sensorial, en el que las imágenes y la noche de verano ocupan un lugar central.

El gran atractivo del ciclo reside en la música interpretada en vivo, una tradición histórica del cine mudo reinterpretada desde una mirada actual. La participación de artistas destacados, como Leo Sujatovich junto al dúo Kapai, aporta una identidad sonora única a cada proyección. Las cuerdas de Karmen Rencsar y Pablo de Nucci, combinadas con la ejecución en tiempo real, construyen una banda sonora profunda y envolvente que transforma cada velada en Malba Puertos en una experiencia cultural imperdible del verano porteño.