Turismo en Córdoba: el pueblo maravilloso conocido por su miel

En Córdoba hay un pueblo muy famoso conocido por su miel y sus hermosos paisajes. cordobaturismo.gov.ar

San Marcos Sierras se encuentra en Cruz del Eje, a unos 130-150 km al noroeste de la ciudad de Córdoba capital.

Es conocido como "el pueblo hippie" por su ambiente natural y tranquilo y experiencias de turismo alternativo vinculadas al yoga, la meditación y las terapias holísticas.

Un evento destacado del pueblo es la Fiesta Nacional de la Miel Serrana, que este año celebra su 50 aniversario.

Además, los ríos San Marcos y Quilpo invitan a refrescarse, nadar y descansar en sus playas naturales. Ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba, San Marcos Sierras es un destino que se distingue por su espíritu bohemio, su fuerte identidad cultural y su entorno natural privilegiado. A orillas del río Quilpo y rodeada de sierras, monte nativo y aire puro, esta localidad se encuentra a unos 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba y se ha convertido en un refugio ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y una forma de vida más conectada con lo esencial.

Entre sus principales atractivos se destacan los balnearios naturales sobre el río Quilpo y el río San Marcos, con aguas claras y sectores ideales para nadar, descansar o pasar el día al aire libre. San Marcos Sierras también ofrece senderos para caminatas, recorridos en bicicleta, visitas a miradores naturales y experiencias de turismo alternativo vinculadas al yoga, la meditación y las terapias holísticas. El Cerro de la Cruz y la Reserva Arqueológica Comechingón son otros puntos de interés que permiten conocer la historia y el paisaje de la región.

La propuesta se completa con una fuerte impronta cultural y gastronómica. Ferias artesanales, productos regionales, talleres, encuentros culturales y una variada oferta de cocina natural, vegetariana y vegana conviven con restaurantes de sabores tradicionales. Otro destacado del pueblo es la Fiesta Nacional de la Miel Serrana, que este año celebra su 50 aniversario.

San Marcos Sierras Córdoba cordobaturismo.gov.ar Dónde queda San Marcos Sierras San Marcos Sierras se encuentra en el departamento Cruz del Eje, a unos 130-150 km al noroeste de la ciudad de Córdoba capital, conocida como "el pueblo hippie" por su ambiente natural y tranquilo, rodeado de ríos (Quilpo y San Marcos) y sierras, ofreciendo una escapada con naturaleza, gastronomía local y artesanías.

Qué puedo hacer en San Marcos Sierras San Marcos Sierras ofrece múltiples actividades para disfrutar de la naturaleza y la cultura local: los ríos San Marcos y Quilpo invitan a refrescarse, nadar y descansar en sus playas naturales, con espacios destacados como el Complejo de las Tres Piletas del río Quilpo, una reserva natural con piletones ideales para el baño y el contacto con la flora y fauna autóctona; las caminatas hacia el Cerro de la Cruz, el mirador de La Espina o los senderos de túneles vegetales permiten acceder a vistas panorámicas del valle, el pueblo y el dique Cruz del Eje, mientras que la Quebrada del río San Marcos se presenta como un escenario ideal para el ecoturismo, el trekking, las cabalgatas y el avistamiento de aves; a esto se suma el recorrido por el centro del pueblo, con sus calles de tierra, la Plaza Central y las ferias de artesanos, la visita al Museo Hippie —que retrata el movimiento social que marcó la identidad del lugar—, el parque temático apícola que reafirma su título de capital provincial de la miel y, del 6 al 8 de febrero, la Fiesta Nacional de la Miel Serrana, que celebra las tradiciones y la cultura local y este año cumple 50 años.

Cómo llegar a San Marcos Sierras Para llegar a San Marcos Sierras desde Córdoba en auto, la ruta principal es tomar el Camino del Cuadrado (Ruta E53) hasta el desvío de la Ruta E92 (cerca de la Ruta Nacional 38), girar a la izquierda y seguir por esa ruta provincial asfaltada que te llevará directamente al pueblo, un recorrido que combina tramos de ruta rápida con caminos serranos escénicos, con el último tramo de 11-12 km de asfalto. Para llegar a San Marcos Sierras desde Córdoba en colectivo, se debe tomar un micro de empresas como Sarmiento o Ersa desde la Terminal de Córdoba; algunos van directo, y si no, otra opción es bajarse en Cruz del Eje o Capilla del Monte y desde allí tomar un transporte local o remis hasta San Marcos, comprando pasajes online o en la terminal para consultar horarios y precios actualizados. Para llegar a San Marcos Sierras desde Buenos Aires en avión, hay que volar desde Buenos Aires a Córdoba con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSMART, y desde allí, tomar un autobús o coche de alquiler por aproximadamente 120-150 km hasta San Marcos Sierras.