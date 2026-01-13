13 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el destino donde los acantilados pierden altura y dan paso a una bahía de agua clara

Un rincón patagónico poco conocido que conjuga playas amplias, dunas suaves y naturaleza virgen en la costa del Golfo San Matías.

Ubicado en la costa rionegrina del Golfo San Matías

Ubicado en la costa rionegrina del Golfo San Matías, Bahía Creek emerge como un balneario único.

  • Bahía Creek es un balneario rionegrino donde altos acantilados se suavizan hacia una bahía de aguas claras ideal para desconectarse.
  • El destino está a unos 135 km de Viedma y se accede principalmente por la Ruta Provincial N°1 o la N°51.
  • Ofrece playas extensas, avistaje de fauna marina y una comunidad que apuesta al turismo sustentable con servicios básicos.
  • Por su ubicación aislada, no hay señal telefónica ni estación de servicio cercana, por lo que conviene planificar el viaje.

Bahía Creek es ese rincón de la Patagonia de Argentina donde los acantilados se suavizan y dan paso a una bahía de aguas claras y playas de arena extensa, marcando el comienzo del Golfo San Matías. Este balneario y pequeña localidad del departamento Adolfo Alsina, en la provincia de Río Negro, es un destino costero poco convencional que hoy gana atención por su tranquilidad y belleza natural.

Ubicada a unos 130 km de Viedma por la conocida Ruta de los Acantilados, Bahía Creek ofrece un paisaje que combina médanos suaves, mar abierto y un ambiente sereno, ideal para quien busca escapar del caos urbano. A diferencia de otros balnearios populares de la región, aquí la presencia humana es reducida y el entorno conserva un perfil más virgen y silencioso.

Aunque su acceso exige planificación y los servicios son limitados —no hay estación de servicio ni señal telefónica permanente—, la riqueza natural y panorámica del lugar, junto con la posibilidad de avistar fauna marina como delfines y ballenas en temporada, lo convierten en una opción atractiva para experiencias de turismo sustentable y contacto directo con la naturaleza.

Bahía Creek
Desde pesca y avistaje de fauna hasta caminatas por playas tranquilas, Bahía Creek propone actividades en plena naturaleza.

Desde pesca y avistaje de fauna hasta caminatas por playas tranquilas, Bahía Creek propone actividades en plena naturaleza.

Dónde queda Bahía Creek

Bahía Creek está en el departamento Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, sobre la costa norte del Golfo San Matías. El pequeño poblado costero se abre al mar tras un tramo de acantilados que descienden suavemente hacia la playa, marcando un cambio de paisaje característico de esta parte de la Patagonia. Su ubicación a más de 130 km de Viedma y al comienzo del golfo lo convierte en un punto de atracción para quienes exploran la Ruta de los Acantilados.

Qué puedo hacer en Bahía Creek

Bahía Creek propone una experiencia enfocada casi por completo en el contacto con la naturaleza, lejos de la lógica urbana y del turismo masivo. Sus playas amplias y de arena firme permiten largas caminatas junto al mar, momentos de descanso sin multitudes y jornadas de pesca deportiva en un entorno que conserva un marcado perfil virgen. La calma del lugar es uno de sus principales atractivos y define el ritmo de quienes lo visitan.

La riqueza natural se potencia con la presencia de fauna típica de la costa patagónica, especialmente durante los meses de invierno. Entre julio y septiembre es posible observar ballenas francas australes y toninas overas desde la costa, además de lobos marinos y una gran variedad de aves marinas. Estas condiciones convierten al balneario en un punto de interés para el avistaje y la fotografía de paisaje, con escenas que cambian según la marea y la luz del día.

Según el estado del mar y el clima, también se desarrollan actividades recreativas de bajo impacto como kayak o paddle surf, siempre priorizando el cuidado del entorno. La infraestructura es sencilla: predominan propuestas de alojamiento como campings, hostels y domos, con servicios básicos que refuerzan la sensación de aislamiento y favorecen una estadía orientada al descanso y la desconexión total.

Cómo llegar a Bahía Creek

Acceder a Bahía Creek es parte de la experiencia: el balneario queda aproximadamente a 135 km de Viedma, la capital rionegrina, y la Ruta Provincial N°1 es la vía principal, con tramos asfaltados y ripio hacia la costa. Alternativamente, se puede viajar por la Ruta Provincial N°51, con senderos de ripio que conectan con el interior de Río Negro.

Bahía Creek
El acceso a Bahía Creek combina ómnibus de larga distancia hasta Viedma y un traslado final por ruta, sin servicios regulares directos al balneario.

El acceso a Bahía Creek combina ómnibus de larga distancia hasta Viedma y un traslado final por ruta, sin servicios regulares directos al balneario.

Sin embargo, llegar a Bahía Creek implica combinar transporte de larga distancia con un traslado final, ya que no existe una línea de ómnibus regular que llegue directamente al balneario. Ya sea en remis, taxi o transfer contratado previamente, se recomienda planificar el traslado con anticipación, llevar combustible, agua y provisiones, y consultar el estado de los caminos antes de salir.

