Dispone de un moderno complejo de piscinas termales con hidromasajes y un balneario municipal con todas las comodidades.

Es un destino tranquilo para pasar una tarde en la naturaleza.

En el corazón geográfico de la provincia de Buenos Aires, donde el campo se vuelve infinito y el ritmo de la ciudad desaparece, hay varios pueblos con atractivo turístico para conocer. Cerca de Azul se encuentra Tapalqué, un destino rural que ofrece bienestar de primer nivel.

Con una costanera impecable y un complejo termal de vanguardia, es el lugar ideal para quienes buscan aire puro y tranquilidad absoluta. Piletas climatizadas, espacio verde y auténtica gastronomía bonaerense en un solo destino.

Durante los meses de enero y febrero, el municipio suele organizar eventos culturales gratuitos en la zona del balneario. Uno de ellos es la Fiesta de la Torta Negra que se realiza cada año en enero. Es una excelente opción para quienes quieren evitar las multitudes de la Costa Atlántica y prefieren el sonido del agua del arroyo y el silencio del campo.

Tapalqué se sitúa en el centro de la provincia de Buenos Aires , en el partido homónimo, a 248 km de CABA . Su complejo de piscinas termales se encuentra cerca del centro, y es la propuesta ideal para el verano.

La propuesta del pueblo es variada y se adapta tanto a familias como a parejas en busca de relax. Las Termas de Tapalqué son la gran joya del destino. Un complejo termal moderno que cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, hidromasajes y un sector de relajación. Es ideal para visitar incluso en los días más calurosos gracias a sus zonas sombreadas y aguas con propiedades minerales.

Otro atractivos es el balneario municipal. Ubicado sobre el Arroyo Tapalqué, es un extenso parque con frondosa arboleda, fogones, juegos y una pileta climatizada de uso público. Su costanera de 5 kilómetros es perfecta para caminatas al atardecer o paseos en bicicleta.

Tapalqué 2 Municipalidad de Tapalqué

El pueblo conserva pulperías y almacenes antiguos donde se puede probar el auténtico asado criollo. No podés irte sin probar la famosa Torta Negra de Tapalqué, un emblema local que tiene hasta su propia fiesta nacional.

Para los amantes de la historia, hay un museo y Conservatorio Municipal que pueden visitar. Este espacio guarda testimonios de la fundación del pueblo y de la vida de los antiguos pobladores y pueblos originarios de la región.

Cómo llegar a Tapalqué

El camino más directo para ir desde la Ciudad de Buenos Aires es a través de la Autopista Ricchieri, tomando la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Después, corresponde seguir por la Ruta Nacional 3 hasta la ciudad de Azul. Allí, se empalma con la Ruta Provincial 51 que conduce directamente a Tapalqué. El viaje dura alrededor de 3 horas y media.

También es muy fácil ir en micro. Desde la Terminal de Retiro o Liniers salen servicios diarios con destino a la terminal local.