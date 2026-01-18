Cuales son los mejores lugares para visitar en Montevideo si vas en 2026 Sin embargo, limitarse solo a esa zona sería un error, ya que más allá de esas cuadras se encuentran las mejores playas y parques. Por + Seguir en







Los mejores planes para hacer en Montevideo en 2026.

La Ciudad Vieja reúne los principales atractivos históricos y culturales de Montevideo.

Plaza Independencia y el Palacio Salvo marcan el inicio del recorrido urbano.

Parques y espacios verdes reflejan la vida cotidiana de la ciudad.

La Rambla y las playas combinan paseo costero, descanso y vistas al Río de la Plata. Si planeás un viaje a Montevideo en 2026, el punto de partida más habitual es la Ciudad Vieja. Esta pequeña península, que se extiende desde la Plaza Independencia hasta la costa del puerto, reúne una gran concentración de atractivos históricos y arquitectónicos de la capital. Caminar por sus calles peatonales permite conocer el Mercado del Puerto, el Teatro Solís y fachadas llenas de carácter que reflejan la etapa colonial y republicana del país, lo que la convierte en una visita clave para captar la esencia cultural y gastronómica de Uruguay.

No obstante, centrar el recorrido solo en el casco histórico resulta limitado, ya que el encanto actual de Montevideo se proyecta con fuerza en sus espacios abiertos. Más allá de la Ciudad Vieja aparecen parques y áreas verdes como el Parque Rodó o el Prado, que ofrecen una mirada más relajada y cotidiana de la vida local. Estos entornos invitan a paseos al aire libre, ferias artesanales y encuentros en torno al mate, costumbres que forman parte del día a día uruguayo.

Montevideo Kayak Por último, ningún plan para 2026 queda completo sin recorrer la costanera y disfrutar de las playas. La Rambla de Montevideo acompaña el trazado de la ciudad y conecta barrios como Pocitos y Carrasco, con extensos tramos de arena y postales únicas al atardecer sobre el Río de la Plata. Estas zonas suelen ser las preferidas por los viajeros, ya que combinan servicios urbanos con un ambiente tranquilo, ideal para alternar recorridos turísticos y momentos de descanso frente al agua.

Cuáles son los mejores planes para hacer en la capital de Uruguay en 2026 Para quienes visiten Montevideo en 2026, el recorrido ideal comienza en la Plaza Independencia, el punto central que marca el cierre de la Avenida 18 de Julio. En el medio de la plaza se destaca el monumento a José Artigas, con un mausoleo subterráneo donde descansan sus restos. Si el paseo coincide con un fin de semana, es posible ingresar de manera gratuita para conocer este espacio histórico custodiado por una guardia de honor. En uno de sus laterales se alza el Palacio Salvo, el edificio más representativo de la ciudad, que con sus 105 metros fue el rascacielos más alto de Latinoamérica y mantiene un vínculo simbólico con el Palacio Barolo de Buenos Aires, ambos diseñados por Mario Palanti con la idea original de unir sus faros sobre el Río de la Plata.

Al atravesar la Puerta de la Ciudadela, uno de los pocos restos que sobreviven de la antigua muralla defensiva, se ingresa a la Ciudad Vieja. Este barrio propone un recorrido histórico que se vive principalmente sobre la calle Sarandí, la peatonal más importante de Montevideo. Muy cerca se encuentra la Plaza Constitución, que los sábados se llena de puestos de artesanos, junto al antiguo Cabildo. En esta misma zona se ubica el museo Andes 1972, dedicado a la tragedia aérea en la cordillera, un espacio que ofrece un relato profundo sobre la supervivencia de los rugbiers uruguayos. Por último, ningún itinerario en la capital uruguaya queda completo sin recorrer La Rambla, el extenso paseo costero que bordea la Ciudad Vieja y continúa por varios kilómetros. Una caminata muy recomendada para un día soleado de 2026 consiste en seguir las ramblas Gran Bretaña y República Argentina hasta llegar al Parque Rodó y la Playa Ramírez. Este sector combina vistas privilegiadas del Río de la Plata con amplios espacios para actividades al aire libre, deporte y descanso, y se consolida como uno de los lugares más elegidos por residentes y visitantes para disfrutar del atardecer.