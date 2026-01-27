El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Este lugar es un emblema del centro porteño con más de 75 años de experiencia gastronómica, con una carta extensa y platos abundantes.

En el tejido histórico de la Ciudad de Buenos Aires, existen nombres que son sinónimo de tradición, y Pepito es uno de ellos. Es uno de los bodegones más antiguos con más de 75 años de experiencia ; lo que lo convierte un punto emblemático en el centro porteño.

Pepito se posiciona en la escena gastronómica actual como el destino predilecto para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica, lejos de las modas pasajeras y cerca de los sabores que definen nuestra identidad. Es un ejemplo perfecto de que el clásico bodegón porteño sigue vigente.

Si bien la carta de Pepito es una enciclopedia de la cocina rioplatense, hay un plato que se lleva todos los aplausos y justifica por sí solo la visita: su milanesa . Se puede pedir simple, Fugazzeta, Napolitana, Porteña, Pampeana, Completa y otras variedades más. Además se ofrecen en distintos tamaños y con distintas opciones de acompañamiento.

Pepito se ubica en Montevideo 383 , a pocos metros de la Avenida Corrientes. Está a 200 metros de la estación Callao y aproximadamente la misma distancia de la estación Uruguay , lo que facilita su acceso en subte a través de la Línea B.

El restaurante se encuentra en la zona céntrica de la Ciudad y una de las más turísticas. Está a pocas cuadras del Obelisco y de otros puntos emblemáticos como el Teatro Colón o el Congreso de la Nación.

Qué puedo pedir en Pepito

La milanesa "Pepito" es la especialidad máxima. Una versión monumental que llega a la mesa cubierta con una capa perfecta de queso fundido (mozzarella y roquefort), panceta ahumada y huevos fritos, acompañada habitualmente por papas rejillas, doradas y crocantes. Pero también se pueden pedir con las clásicas papas fritas bastón, puré de papas, arroz blanco, espaguetis a la manteca y ensalada mixta.

Bodegón Pepito Instagram @pepito_bsas

Otras opciones destacadas de su menú son:

Entradas: buñuelos de acelga, lengua a la vinagreta, vittel toné

buñuelos de acelga, lengua a la vinagreta, vittel toné Pastas: fusilli al fierrito, sorrentinos de jamón y queso, ravioles de verdura.

fusilli al fierrito, sorrentinos de jamón y queso, ravioles de verdura. Parrilla: bife “Malevo”, asado de tira, baby beef, parrillada completa para compartir.

bife “Malevo”, asado de tira, baby beef, parrillada completa para compartir. Minutas: supremas, tortillas de papa, revuelto Gramajo.

Los postres en Pepito son caseros, abundantes y tienen ese sabor que te lleva directo a la mesa de tu abuela. En su carta se encuentran los clásicos infalibles como el flan mixto, budín de pan, vigilante con queso y dulce, tiramisú , Don Pedro, entre otros.

Cómo llegar a Pepito

Gracias a su ubicación privilegiada en la zona de teatros del centro porteño, llegar es sumamente fácil. Se encuentra a pocas cuadras de las estaciones de subte Uruguay y Callao, de la línea B.

Hay varias líneas de colectivo que transitan con las calles de alrededor y tienen paradas a metros del restaurante; algunas son: 6, 12, 24, 26, 37, 60, 124, 150 y 180 . Al estar en una zona de alto tránsito nocturno, se recomienda reservar, especialmente si planeás ir después de las 21 horas.